    Merz

    Es geht nicht ohne Arbeit

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz fordert Leistungsbereitschaft für Deutschland.
    • Optimismus und Zuversicht für die Zukunft nötig.
    • Epochenbruch durch Ukraine-Krieg verändert Europa.

    MORBACH (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Leistungsbereitschaft eingefordert, um das Land wieder auf Vordermann zu bringen. "Es geht nicht ohne Leistung, es geht nicht ohne Arbeit", sagte Merz auf dem Landesparteitag der rheinland-pfälzischen CDU in Morbach im Hunsrück. Es habe sich an vielen Stellen ein gewisser larmoyanter Unterton breitgemacht, den er nicht für angebracht halte.

    "Wir leben in einem der schönsten Länder der Welt", sagte Merz und forderte zu mehr Zuversicht und Optimismus für die Zukunft auf. Deutschland stehe vor der grundsätzlichen Frage, ob man die freiheitliche Grundordnung erhalten oder sich der Faszination von Diktatoren hingeben wolle, sagte Merz.

    Gleichzeitig betonte er, dass der Krieg gegen die Ukraine einen Epochenbruch in Europa darstellt. Die Situation von vor 2022 werde nicht zurückkommen./dm/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
