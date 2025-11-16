    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz

    Keine Klimapolitik gegen die Industrie

    Für Sie zusammengefasst
    • Klimaschutz nur mit der Industrie, nicht dagegen.
    • Merz fordert Innovationen für Umweltpolitik.
    • Globale Kraftanstrengung gegen Erderwärmung nötig.

    RUST (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht den Ausbau des Klimaschutzes nur in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. "Wir machen in dieser Bundesregierung Deutschland keine Klimapolitik mehr gegen die Industrie. Wir machen sie mit der Industrie", sagte Merz beim Deutschlandtag der Jungen Union im südbadischen Rust. Von der Industrie seien Innovationen zu erwarten, "die uns in der Umweltpolitik wieder an die Spitze der ganzen Welt" bringen. "Das ist der Wechsel, den wir vollzogen haben."

    Merz hatte vor einer Woche einen Klimagipfel in Brasilien besucht und dort eine "globale Kraftanstrengung" im Kampf gegen die Erderwärmung gefordert./dna/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
