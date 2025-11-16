    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz über AfD

    'Uns trennen Welten von dieser Partei'

    Für Sie zusammengefasst
    • Keine Zusammenarbeit mit der AfD, klare Trennung!
    • Merz will Erbe von Kohl und Adenauer bewahren.
    • Deutschland bleibt offen für legale Zuwanderung.

    RUST (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bekräftigt, dass es keine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD geben werde. "Nicht weil da eine Brandmauer zwischen uns steht - vergesst dieses Wort! Uns trennen Welten von dieser Partei", sagte Merz beim Deutschlandtag der Jungen Union im südbadischen Rust. "Wir haben mit denen nichts gemeinsam."

    Er habe nicht die Absicht, das Erbe dieser Partei, das er mit den Namen von Helmut Kohl und Konrad Adenauer verbinde, aufs Spiel zu setzen, betonte der Kanzler.

    Merz betonte auch, dass Deutschland unter seiner Führung ein für Zuwanderer offenes Land bleiben soll. Zuwanderer, die in Deutschland arbeiten wollten, seien auch in Zukunft willkommen, sagte er. Irreguläre Migration müsse dagegen konsequent bekämpft werden./dna/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
