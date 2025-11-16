    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Triebwerksausfall - Frachtmaschine muss in Düsseldorf landen

    • Frachtmaschine Royal Jordanian landet in Düsseldorf.
    • Triebwerksausfall nach Vogelschlag verursacht Notlandung.
    • Ladung der Maschine bislang unbekannt, Sicherheitslandung.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Eine Frachtmaschine der Airline Royal Jordanian ist wegen eines Triebwerksausfalls außerplanmäßig in Düsseldorf gelandet. Nach Auskunft der Bundespolizei war die Maschine auf dem Weg von Maastricht in den Niederlanden nach Amman in Jordanien. Kurz nach dem Start sei es zum Vogelschlag gekommen, erklärte ein Sprecher.

    Dabei sei das Triebwerk erheblich beschädigt worden, hieß es. Die Bundespolizei sprach bei dem Vorfall von einer sogenannten Sicherheitslandung. Ein Sprecher des Flughafens beschrieb den Verlauf der Landung als "sicher und kontrolliert". Die Flughafenfeuerwehr sei vorsorglich bereitgestellt worden.

    Was die Maschine geladen hatte, war zunächst nicht bekannt./mkk/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
