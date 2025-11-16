Das vollständig biologisch abbaubare PBST-Material von Sinopec löst das Problem der Mulchfolienrückstände auf den Baumwollfeldern in Xinjiang

Die PBST-Mulchfolie, die mit vollständig unabhängigen geistigen Eigentumsrechten von Sinopec entwickelt wurde, lieferte im Vergleich zu Kontrollfeldern, auf denen herkömmliche Polyethylen (PE)-Mulchfolie verwendet wurde, einen weitgehend gleichwertigen Baumwollertrag. Ihre Abbaubarkeit sowie ihre Feuchtigkeits- und Wärmespeicherfähigkeit entsprachen den Designzielen.

WUSU, China, 16. November 2025 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") meldete erfolgreiche Ergebnisse aus einem Pilotprojekt mit seiner biologisch abbaubaren Mulchfolie aus PBST (Polybutylensuccinat-Co-Terephthalat) in Wusu, Autonome Region Xinjiang Uygur.

Das Projekt bietet einen gangbaren Weg, um die Verschmutzung durch Folienreste zu bekämpfen und gleichzeitig stabile Baumwollerträge zu erzielen, wodurch sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile erzielt und die nachhaltige Entwicklung einer grünen Landwirtschaft gefördert werden.

Als eine der wichtigsten Baumwollanbauregionen Chinas setzt Xinjiang seit langem auf PE-Mulchfolien, um die Bodenfeuchtigkeit zu erhalten und die Bodentemperatur zu erhöhen. Diese Folien sind jedoch nur schwer biologisch abbaubar, was zu einer starken Anhäufung von Plastikfolienresten führt. Andere vollständig biologisch abbaubare Folien wie PBAT haben eine kurze Wetterbeständigkeit und zersetzen sich oft zu schnell, bevor die Baumwollkapseln sich bilden, was zu einer unzureichenden Feuchtigkeits- und Wärmespeicherung führt, die das normale Wachstum der Pflanzen beeinträchtigt.

Im Gegensatz dazu bietet PBST im Vergleich zu anderen Materialien eine hervorragende UV- und Feuchtigkeitsbarriere. Langzeitversuche haben gezeigt, dass PBST-Folien, die in verschiedenen Regionen für unterschiedliche Kulturen eingesetzt werden, innerhalb von ein bis drei Jahren vollständig zu harmlosen Substanzen abgebaut werden können.

Sinopec treibt die Forschung, Entwicklung und Anwendung von PBST-Materialien voran, um das Problem der Mulchfolienreste auf Baumwollfeldern zu lösen. Im März nahm der Konzern die weltweit erste PBST-Industrieanlage mit einer Jahreskapazität von 60.000 Tonnen in seinem Werk Hainan Refining & Chemical in Betrieb. Im April starteten die Produktions-, Vertriebs- und F&E-Teams von Sinopec zusammen mit den lokalen Landwirtschaftsbehörden in Xinjiang und Liaoning Dongsheng Group das erste groß angelegte PBST-Mulchfolien-Pilotprojekt und bepflanzten über zehntausend Mu Baumwollfelder in den wichtigsten Produktionsstätten der Städte Wusu und Kuitun.

Im Oktober bestätigten unabhängige Bewertungen und Ertragsmessungen, dass mit PBST bedeckte Felder Erträge erzielten, die mit denen herkömmlicher PE-Folien vergleichbar waren, wobei die Folie deutlich schneller abbaubar war. Die PBST-Folie zersetzt sich vollständig zu Wasser, Kohlendioxid und Mineralien, ohne dass eine manuelle Entfernung erforderlich ist. Sie erfüllt nicht nur die Anforderungen für den Baumwollanbau in Xinjiang, sondern senkt auch die Kosten, mindert die Bodenverschmutzung durch PE-Folienrückstände und bietet klare wirtschaftliche und ökologische Vorteile – eine reproduzierbare und skalierbare Lösung für die nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft in Xinjiang.

