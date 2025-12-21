CO₂-Emissionsrechte bleiben im Aufwärtstrend – der Markt setzt seinen strukturellen Anstieg fort

Die CO₂-Emissionsrechte konnten in der vergangenen Woche erneut zulegen und verzeichneten ein Wochenplus von +1,54 %. Am Mittwoch, dem 17.12., stieg der Preis im Wochenhoch auf über 88 Euro, bevor der Markt die Woche bei 87,2055 Euro beendete.







Damit bestätigt sich der übergeordnete Aufwärtstrend, der seit dem Frühjahr intakt ist. Seit April, als die Emissionsrechte noch im Bereich von rund 60 Euro notierten, bewegt sich der Markt nahezu kontinuierlich nach oben. Das aktuelle Preisniveau entspricht in etwa den Regionen, die zuletzt im September 2024 gesehen wurden – ein Bereich, der damals ebenfalls durch eine stabile Nachfrage geprägt war.







Technisch wie strukturell zeigt sich das Bild unverändert konstruktiv. Rücksetzer bleiben bislang überschaubar und werden zügig aufgefangen. Der Markt signalisiert weiterhin Stärke und bestätigt die übergeordnete Trendrichtung nach oben.







Fazit:



CO₂-Emissionsrechte bleiben klar im bullischen Fahrwasser. Der seit April etablierte Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, und das aktuelle Preisniveau unterstreicht die strukturelle Stärke des Marktes. Solange sich an diesem Bild nichts ändert, bleibt die Tendenz eindeutig aufwärtsgerichtet.

