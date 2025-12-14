    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    289 Aufrufe 289 0 Kommentare 0 Kommentare

    CO₂-Emissionsrechte markieren neues Jahreshoch – strukturelle Story gewinnt an Momentum

    Die CO₂-Emissionsrechte haben in der abgelaufenen Handelswoche deutlich zulegen können und ihre starke Jahresperformance weiter ausgebaut. Auf Wochensicht stieg der Preis um +4,93 % und schloss bei 85,88 EUR, was zugleich ein neues Jahreshoch …

    Carsten Stork - CO₂-Emissionsrechte markieren neues Jahreshoch – strukturelle Story gewinnt an Momentum
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die CO₂-Emissionsrechte haben in der abgelaufenen Handelswoche deutlich zulegen können und ihre starke Jahresperformance weiter ausgebaut. Auf Wochensicht stieg der Preis um +4,93 % und schloss bei 85,88 EUR, was zugleich ein neues Jahreshoch markiert. Damit liegt die Performance für 1 Jahr nun bei +26,79 %. Der Anstieg erfolgte dynamisch und wurde von einem konstruktiven Newsflow begleitet, der die mittelfristige Angebots-/Nachfrage-Story weiter untermauert.

    Fundamental bleibt der Markt klar unterstützt. Im Fokus stehen weiterhin die Ausweitung und Verschärfung des EU-ETS, insbesondere die zunehmende Einbeziehung der Schifffahrt sowie die Einführung von ETS2 ab 2027 für Gebäude und Verkehr. Kurzfristig wirkt das zusätzliche Angebot aus Auktionen und REPowerEU-Verkäufen zwar dämpfend, gleichzeitig wächst jedoch die Überzeugung, dass sich das verfügbare Zertifikate-Angebot ab 2026/27 deutlich verknappen wird. Genau dieser erwartete Angebotsrückgang dient zunehmend als Argument für strukturell höhere Preise.

    Auffällig ist zudem, dass sich der enge historische Gleichlauf mit den TTF-Gaspreisen zuletzt teilweise gelöst hat. Stattdessen wird EUA vermehrt als eigenständiger Dekarbonisierungs-Trade wahrgenommen. Fonds und Finanzinvestoren treten stärker in den Markt ein und positionieren sich nicht mehr nur taktisch, sondern zunehmend strategisch.

    Fazit:
    Die CO₂-Emissionsrechte zeigen sowohl technisch als auch fundamental Stärke. Das neue Jahreshoch bestätigt den übergeordneten Aufwärtstrend, während die strukturellen Veränderungen im EU-ETS den langfristigen Investment-Case weiter stützen. Solange der Markt den Blick nach vorne richtet und die erwartete Angebotsverknappung ab 2026/27 einpreist, bleibt das Chancen-Risiko-Verhältnis klar auf der Oberseite.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork CO₂-Emissionsrechte markieren neues Jahreshoch – strukturelle Story gewinnt an Momentum Die CO₂-Emissionsrechte haben in der abgelaufenen Handelswoche deutlich zulegen können und ihre starke Jahresperformance weiter ausgebaut. Auf Wochensicht stieg der Preis um +4,93 % und schloss bei 85,88 EUR, was zugleich ein neues Jahreshoch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     