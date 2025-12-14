CO₂-Emissionsrechte markieren neues Jahreshoch – strukturelle Story gewinnt an Momentum

Die CO₂-Emissionsrechte haben in der abgelaufenen Handelswoche deutlich zulegen können und ihre starke Jahresperformance weiter ausgebaut. Auf Wochensicht stieg der Preis um +4,93 % und schloss bei 85,88 EUR, was zugleich ein neues Jahreshoch markiert. Damit liegt die Performance für 1 Jahr nun bei +26,79 %. Der Anstieg erfolgte dynamisch und wurde von einem konstruktiven Newsflow begleitet, der die mittelfristige Angebots-/Nachfrage-Story weiter untermauert.







Fundamental bleibt der Markt klar unterstützt. Im Fokus stehen weiterhin die Ausweitung und Verschärfung des EU-ETS, insbesondere die zunehmende Einbeziehung der Schifffahrt sowie die Einführung von ETS2 ab 2027 für Gebäude und Verkehr. Kurzfristig wirkt das zusätzliche Angebot aus Auktionen und REPowerEU-Verkäufen zwar dämpfend, gleichzeitig wächst jedoch die Überzeugung, dass sich das verfügbare Zertifikate-Angebot ab 2026/27 deutlich verknappen wird. Genau dieser erwartete Angebotsrückgang dient zunehmend als Argument für strukturell höhere Preise.







Auffällig ist zudem, dass sich der enge historische Gleichlauf mit den TTF-Gaspreisen zuletzt teilweise gelöst hat. Stattdessen wird EUA vermehrt als eigenständiger Dekarbonisierungs-Trade wahrgenommen. Fonds und Finanzinvestoren treten stärker in den Markt ein und positionieren sich nicht mehr nur taktisch, sondern zunehmend strategisch.







Fazit:



Die CO₂-Emissionsrechte zeigen sowohl technisch als auch fundamental Stärke. Das neue Jahreshoch bestätigt den übergeordneten Aufwärtstrend, während die strukturellen Veränderungen im EU-ETS den langfristigen Investment-Case weiter stützen. Solange der Markt den Blick nach vorne richtet und die erwartete Angebotsverknappung ab 2026/27 einpreist, bleibt das Chancen-Risiko-Verhältnis klar auf der Oberseite.

