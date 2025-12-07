CO₂-Zertifikate brechen nicht weg – politische Rückenwinde bleiben stark

Die europäischen Emissionsrechte (EUA) beendeten die Woche leicht schwächer bei 81,84 €/t, ein Minus von –1,47 %. Charttechnisch ist das keine Trendverletzung – vielmehr eine kurze Pause oberhalb der zentralen Unterstützungszone um 80 €/t. Bemerkenswert bleibt: Gegenüber dem Herbst liegen EUA klar höher, und im Jahresvergleich zeigt sich ein Plus von rund 20 %. Der Preispfad bleibt also konstruktiv.







Politisch gab es diese Woche eine wichtige Bestätigung: Die EU-Kommission stellte ihren 2025 Carbon Market Report vor und attestiert dem ETS ein „funktionierendes und effektives System“. Die Emissionen im EU-ETS-Sektor liegen mittlerweile 50 % unter dem Niveau von 2005 – und der Pfad Richtung –62 % bis 2030 gilt als intakt.







Zusätzlich wird ETS2 (Gebäude & Transport ab 2027) aktiv vorbereitet: Brüssel arbeitet an klareren Preisrahmen, um extreme Ausschläge zu vermeiden – ein Signal, dass politisch mehr Stabilität und Preissicherheit gewollt sind, nicht weniger.







Fazit:



Trotz leichter Korrektur bleiben die CO₂-Preise bullisch oberhalb der 80-€-Zone. Fundamentale Nachfrage und politischer Rückenwind wirken strukturell unterstützend. Wir bleiben engagiert – der langfristige Trend zeigt weiter nach oben.

