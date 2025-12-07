    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    CO₂-Zertifikate brechen nicht weg – politische Rückenwinde bleiben stark

    Foto: renditemanufaktur.de
    Die europäischen Emissionsrechte (EUA) beendeten die Woche leicht schwächer bei 81,84 €/t, ein Minus von –1,47 %. Charttechnisch ist das keine Trendverletzung – vielmehr eine kurze Pause oberhalb der zentralen Unterstützungszone um 80 €/t. Bemerkenswert bleibt: Gegenüber dem Herbst liegen EUA klar höher, und im Jahresvergleich zeigt sich ein Plus von rund 20 %. Der Preispfad bleibt also konstruktiv.

    Politisch gab es diese Woche eine wichtige Bestätigung: Die EU-Kommission stellte ihren 2025 Carbon Market Report vor und attestiert dem ETS ein „funktionierendes und effektives System“. Die Emissionen im EU-ETS-Sektor liegen mittlerweile 50 % unter dem Niveau von 2005 – und der Pfad Richtung –62 % bis 2030 gilt als intakt.

    Zusätzlich wird ETS2 (Gebäude & Transport ab 2027) aktiv vorbereitet: Brüssel arbeitet an klareren Preisrahmen, um extreme Ausschläge zu vermeiden – ein Signal, dass politisch mehr Stabilität und Preissicherheit gewollt sind, nicht weniger.

    Fazit:
    Trotz leichter Korrektur bleiben die CO₂-Preise bullisch oberhalb der 80-€-Zone. Fundamentale Nachfrage und politischer Rückenwind wirken strukturell unterstützend. Wir bleiben engagiert – der langfristige Trend zeigt weiter nach oben.

    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
