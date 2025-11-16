CO₂-Zertifikate gewinnen auf Wochenbasis +1,48 %.

Der europäische Emissionszertifikate-Markt (EU ETS) zeigte in der vergangenen Woche eine spürbare Stabilisierung und legte um +1,48 % zu. Der Dezember-2025-Kontrakt schloss bei 80,97 EUR pro Tonne CO₂ – ein Niveau, das seit mehreren Wochen als zentrale Bewertungsmarke fungiert. Die Kursentwicklung spiegelt ein Marktumfeld wider, das zunehmend von politischer Regulierung, neuen Klimazielen und Veränderungen in der Struktur des europäischen Emissionshandels geprägt ist.







Wesentliches Thema war die Verabschiedung der neuen EU-2040-Klimaziele, die eine Emissionsreduktion von –90 % bis 2040 verbindlich festschreiben. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass künftig bis zu 5 % internationale Offsets anerkannt werden dürfen. Dieser Schritt sorgt kurzfristig für Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Angebotsmengen, verändert aber mittelfristig die Marktmechanik: Unternehmen erhalten geringfügig mehr Flexibilität, während die langfristige Verknappung der EU-Emissionsrechte dennoch bestehen bleibt.







Ein zweiter wichtiger Impuls kam aus Deutschland. Der Bundestag verabschiedete am 6. November das KSpTG (Kohlenstoffspeichergesetz). Damit ermöglicht Deutschland erstmals CO₂-Endlager (CCS) sowie den Export von CO₂ – eine Entscheidung mit potenziell großer Tragweite für Industrie, Energiesektor und den Zertifikatemarkt. CCS könnte mittelfristig den Bedarf an EHS-Zertifikaten reduzieren, gleichzeitig aber neue Nachfrage aus energieintensiven Branchen erzeugen, die ihre Emissionsbudgets künftig stärker optimieren müssen.







Parallel dazu wurde im EU ETS der nächste große Reformschritt vorbereitet: Die kostenlose Zuteilung von Emissionsrechten läuft schrittweise aus, und ab 2026 müssen selbst große Emittenten einen Großteil ihrer Emissionen vollständig bezahlen. Dies erhöht den strukturellen Preisdruck, weil energieintensive Sektoren in Konkurrenz um knapper werdende Zertifikate treten.







Auch international stand Klimapolitik im Fokus. Die EU und Brasilien sprachen sich explizit für einen globalen Kohlenstoffmarkt aus, während Peru ambitionierte nationale Handelsmechanismen unter Artikel 6 des Pariser Abkommens startete. Diese Entwicklungen verdeutlichen die zunehmende geopolitische Bedeutung von CO₂-Märkten und schaffen langfristig eine stärkere internationale Verzahnung.







Kurzfristig erwarten Analysten keine extremen Preisbewegungen. Die Indikatoren gemäß EU-Artikel 29a, die Preisspitzen oder Marktinterventionen auslösen könnten, liegen weit unter dem Schwellenwert. Dennoch steigt mit den neuen politischen Beschlüssen und dem Auslaufen der kostenlosen Zuteilung der strukturelle Preisdruck für die nächsten Jahre.





