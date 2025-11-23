CO₂-Zertifikate: Starker Aufwärtstrend seit April – Markt konsolidiert nahe Jahreshoch

Die Emissionszertifikate haben eine ruhige Woche hinter sich und schlossen mit –0,55 % bei 80,53 €. Doch hinter der unscheinbaren Wochenveränderung steht ein ausgesprochen dynamisches Gesamtbild: Seit dem Frühjahr hat sich der CO₂-Preis in einem stabilen Aufwärtstrend von knapp über 60 € auf aktuell über 80 € bewegt – nur wenige Euro unter dem Jahreshoch aus dem Februar. Dieser übergeordnete Trend bleibt auch in der jüngsten Seitwärtsphase klar intakt.







In den letzten ein bis zwei Wochen hat sich der Markt in einer engen Spanne eingependelt, getragen von einer Mischung aus saisonalen Effekten und politisch-regulatorischen Signalen. Der aktuelle ETS-Perspektivbericht der EU-Kommission bestätigt die mittelfristig erwartete Verknappung durch sinkende Caps und reduzierte Free Allocation. Gleichzeitig diskutieren EU-Mitgliedsstaaten und das Vereinigte Königreich über eine mögliche Verknüpfung der Emissionsmärkte – ein Schritt, der künftig die Marktliquidität erhöhen könnte, kurzfristig aber noch keinen direkten Impact hat.







Marktseitig sorgten kältere Temperaturen und fallende Gaslagerstände punktuell für Unterstützung. Zugleich laufen in Brüssel die Vorbereitungen für ETS2 (Gebäude/Verkehr) sowie Anpassungen bei CBAM und Free Allocation – Themen, die mittelfristig Einfluss auf Angebot und Nachfrage haben, in dieser Woche jedoch eher im Hintergrund blieben.







Damit ergibt sich ein klares Bild: Das Momentum der vergangenen Monate bleibt erhalten, während sich der Markt kurzfristig in einer wohlverdienten Konsolidierung stabilisiert. Die Zone um 79–81 € fungiert aktuell als Dreh- und Angelpunkt – ein Bereich, der sowohl durch Fundamentaldaten als auch durch das technische Chartbild gestützt wird.







Fazit:



Die jüngste Konsolidierung ändert nichts am starken Jahrestrend. EUA-Zertifikate zeigen weiterhin ein intaktes bullishes Gesamtbild, getragen von struktureller Verknappung und politischem Rückenwind. Solange die Preise oberhalb der 78-€-Marke bleiben, bleibt der Aufwärtstrend klar intakt – ein erneuter Angriff auf die Jahreshochs wirkt eher eine Frage des Timings als der Richtung.

