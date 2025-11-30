CO₂-Zertifikate starten wieder durch – strukturelle Angebotsverknappung rückt in den Fokus

Die EU-Emissionszertifikate haben die Woche mit einem Plus von 3,15 % bei 83,061 Euro abgeschlossen und setzen damit ihren seit August laufenden Aufwärtstrend fort. Besonders bemerkenswert ist, dass dieser Anstieg in einem Umfeld erfolgt, in dem die Energiemärkte selbst stark unter Druck stehen. Während Gaspreise nachgeben, zeigen EUAs ein klares Eigenleben – ein Zeichen dafür, dass der Markt wieder von strukturellen Faktoren getragen wird und nicht von kurzfristigen Energieschwankungen.







Im Wochenverlauf bestätigten mehrere Research-Häuser, dass institutionelle Anleger zunehmend Kapital aus dem aktuell bärischen europäischen Gasmarkt abziehen und in den CO₂-Markt umschichten. Der Grund liegt im Ausblick: Für 2026 und 2027 wird ein deutlich engeres EUA-Angebot erwartet, während gleichzeitig die Compliance-Nachfrage steigt. Fonds beginnen daher, Positionen neu zu justieren, um frühzeitig von dieser strukturellen Verknappung zu profitieren. Unterstützt wird das Bild durch regulatorische Faktoren: Die Market Stability Reserve wird 2026 weiterhin signifikant Zertifikate einziehen, die Auktionierung sinkt im kommenden Jahr leicht, und Zusatzauktionen aus REPowerEU laufen aus. Parallel dazu werden energieintensive Industrien sowie die Luftfahrt und künftig die Schifffahrt weniger freie Zuteilungen erhalten, was die Nachfrage nach EUAs graduell anhebt.







Fazit:



EU-Zertifikate zeigen erneut, dass sie sich in Richtung eines strukturell stärkeren Marktes bewegen. Die Kombination aus knappem künftigen Angebot, steigender Compliance-Nachfrage und wachsender institutioneller Positionierung sorgt für einen konstruktiven Trend, der sich trotz kurzfristig volatiler Energiemärkte behauptet. Die Preisentwicklung der letzten Wochen passt zu diesem Bild – und deutet darauf hin, dass der CO₂-Markt bereits beginnt, die erwartete Engpasslage der kommenden Jahre einzupreisen.

