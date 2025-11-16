Osteuropabörsen boomen – die 50% Chance!

Aber schon jetzt ist klar, dass in diesem „historischen“ Aktienjahr 2025 nicht nur KI-Aktien begeistern konnten, sondern auch viele Value-Aktien aus Osteuropa. So konnten bereits 6 Börsen-Indices aus Osteuropa wieder einmal den DAX und S&P-Index wie schon im Vorjahr klar outperformen. So erreichte der CECE-Index – ein Kunstprodukt der Wiener Börse mit Aktien aus Polen, Ungarn und Tschechien im Boot, ein Plus von 44,8%, der DAX aber “nur“ ein Plus von 19,3%. Überdurchschnittlich gute Performanceergebnisse erzielten aber auch die Edelmetalle und Kryptowährungen, obwohl diese zuletzt scharf korrigierten.

Der längste „Government Shutdown“ aller Zeiten in den USA dauerte 42 Tage. Nun kann der US-Präsident Donald Trump endlich einen Übergangshaushalt verkünden. Es ist die Frage, ob es ihm im nächsten Jahr gelingt, das immer noch viel zu hohe Haushaltsbilanzdefizit von weit über 1 Bio. USD zu senken. Ob nun nach der Beendigung der fast endlos anmutenden Verhandlungen zwischen den Republikanern und Demokraten über die „Obamacare“, also den Subventionen zur Krankenkasse für wenig Betuchte, eine Jahresendrally eingeleitet wird, bleibt abzuwarten.

Es lohnt sich also nach wie vor ein Blick auf Osteuropa zu werfen, auch auf Länder wie Polen, Georgien und Kasachstan mit den höchsten BSP-Wachstumsraten. Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die neuen Chancen in Osteuropa auch in seinem Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eaststock.de) und in seinem neuen EastStockTV-Video, Folge 259 unter www.YouTube.com.

By the way: Wer wie Andreas Männicke die verrückte Welt ein wenig verändern, für mehr Harmonie in der Welt sorgen will und eine neue Energietankstelle mit Gleichgesinnten sucht, sollte sich jetzt mal bei dem neuen sozialen Netzwerk „Tribe“ anmelden unter https://tribe.de/free/about?ref=2002482 . Am Montag ist eine weitere spannende Vorstellung und Workshop von Tribe in einem Zoom-Call, wo auch Wege zur finanziellen Freiheit aufgezeigt werden. Bei Interesse bitte melden bei info@eaststock.de und sich jetzt bei Tribe anmelden, weil dort auch ein neuer Online-Börsen-Stammtisch von Andreas Männicke geplant ist, wo Sie mitmachen können.

Ende des Government Shutdowns ist kein Befreiungsschlag

Nun ist er endlich da, das Ende des „Government Shutdowns“ in den USA. Nach zähen Verhandlungen wurde nun ein weiterer Übergangshaushalt beschlossen. Damit bleiben die USA mit Staatsschulden von über 37 Bio. USD hochverschuldet und haben weiteihin zu hohe Haushaltsbilanzdefizite. Es ist kaum zu erwarten, dass dies durch die ambitionierte und aggressive Zollpolitik von Trump im nächsten Jahr besser wird. Spannend bleibt es, wann und wie hoch die FED den nächsten Zinssenkungsprozess einleitet, was für alle Assetklassen wichtig ist. Denn die Zinsausgaben sind aufgrund der anhaltend hohen Zinsen neben den Verteidigungsausgaben der größte Kostenblock im US-Etat.