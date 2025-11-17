    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Rundschau' zu Großbritannien/Verschärfung Asylrecht

    Für Sie zusammengefasst
    • Harte Migrationspolitik nie genug für Gegner der Migration.
    • Labour-Regierung lernt Lektion aus interner Krise.
    • Reform UK profitiert von fehlenden eigenen Themen.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Großbritannien/Verschärfung Asylrecht:

    "Harte Migrationspolitik ist den Gegnerinnen und Gegnern der Migration nie hart genug. Bei diesem Thema kann nur eine Opposition punkten, die die Regierung zu immer weiteren Restriktionen treibt, ohne sich damit jemals zufrieden zu geben. Die britische Labour-Regierung wird diese Lektion lernen müssen. Sie zieht in Person von Innenministerin Shabana Mahmood die falschen Konsequenzen aus der tiefen Krise ihrer Partei und provoziert nebenbei deren linken Flügel. Die rechtspopulistische und migrationsfeindliche Bewegung Reform UK, die ohnehin die Umfragen anführt, kann sich die Hände reiben. Statt eigene Themen zu setzen, die die soziale Spaltung im Königreich auflösen, geht Mahmood den Rechten in die Falle."/yyzz/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Rundschau' zu Großbritannien/Verschärfung Asylrecht "Frankfurter Rundschau" zu Großbritannien/Verschärfung Asylrecht: "Harte Migrationspolitik ist den Gegnerinnen und Gegnern der Migration nie hart genug. Bei diesem Thema kann nur eine Opposition punkten, die die Regierung zu immer weiteren …