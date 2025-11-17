    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Bambi-Auftritt von Thomas Gottschalk

    Für Sie zusammengefasst
    • Wut über Gottschalks Bambi-Aussetzer dominiert.
    • Gala-Moment wurde durch Empörung unvergesslich.
    • Altwerden erfordert Respekt und Verständnis für Verluste.

    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung' zu Bambi-Auftritt von Thomas Gottschalk:

    "Wut fühlt sich besser an als Traurigkeit. Anders ist die Empörung über Thomas Gottschalks Bambi-Aussetzer nicht zu erklären. Und trotzdem: Erst dadurch wurde das, was als Höhepunkt der Gala gedacht war, wirklich zu ihrem bleibenden Moment. Acht Minuten Bambi-Gala und über den Verlust der Jugend ist alles gesagt. In der Verdichtung stürzt die Szene selbst Twens in die Altersdepression. Nichts bereitet einen auf einen Moment der Wahrheit vor, wie Gottschalk ihn geliefert hat. Trotzdem sollte man das zulassen. Alt werden heißt immer neue Verluste ertragen, auch wenn man eine Legende ist. Nicht jedem gelingt dabei eine gute Figur. Aber es geht uns ja allen so. Und wie alles, was wehtut, verdient es Rücksicht, Liebe und Respekt."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
