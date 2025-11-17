    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wadephul besucht Montenegro, Albanien und Serbien

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul besucht Montenegro, um EU-Beitritt zu besprechen.
    • Treffen mit Regierungschefs der Westbalkanländer geplant.
    • Montenegro gilt als am weitesten im Beitrittsprozess.

    PODGORICA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Montag in Montenegro seine mehrtägige Reise durch alle sechs noch nicht in der EU verankerten Balkanstaaten fort. In der Hauptstadt Podgorica will der CDU-Politiker bei getrennten Treffen mit Ministerpräsident Milojko Spajic und seinem Kollegen Ervin Ibrahimovic über den Stand der EU-Beitrittsverhandlungen sprechen. In der albanischen Hauptstadt Tirana wollte der Bundesaußenminister im Anschluss mit seiner Kollegin Elisa Spiropali darüber sprechen, wie das Beitrittsverfahren des Landes in die Europäische Union vorangetrieben werden kann.

    In der serbischen Hauptstadt Belgrad ist am Montagabend ein Treffen Wadephuls mit Staatspräsident Aleksandar Vucic geplant. Zu den sogenannten Westbalkanländern, die noch nicht Mitglieder der EU sind, gehören Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Die Europäische Union hatte den Ländern 2003 den Beitritt in Aussicht gestellt und dazu Reformen in den Ländern gefordert. In dem Verfahren sind die Länder unterschiedlich weit. Der Frust ist teils groß, da einzelne Länder schon seit Jahrzehnten in dem Verfahren hängen.

    Montenegro am weitesten im Beitrittsprozess

    Montenegro wird unter diesen Balkanländern als am weitesten im EU-Beitrittsprozess gesehen, ein Datum für eine Aufnahme steht aber nicht in Aussicht. Mit Montenegro und Serbien führt die EU seit 2012 beziehungsweise 2014 Beitrittsverhandlungen. Mit Albanien und Nordmazedonien wurde der Verhandlungsprozess 2022 gestartet. Bosnien-Herzegowina hat den Status eines Beitrittskandidaten, ist aber bislang noch nicht in Verhandlungen. Das Kosovo ist potenzieller Beitrittskandidat./bk/gm/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul besucht Montenegro, Albanien und Serbien Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Montag in Montenegro seine mehrtägige Reise durch alle sechs noch nicht in der EU verankerten Balkanstaaten fort. In der Hauptstadt Podgorica will der CDU-Politiker bei getrennten Treffen mit …