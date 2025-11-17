Pendler brauchen aber starke Nerven

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach dem Stellwerkbrand in Gerwisch fährt der RE1 zwischen Magdeburg und Berlin wieder durch. Bis zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember ist der RE1 wieder stündlich unterwegs, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Vereinzelte Güterzüge sind demnach seit vergangener Woche wieder auf der Strecke unterwegs.

Insgesamt sind den Angaben zufolge pro Stunde und Richtung drei Züge im Personen- und Güterverkehr möglich. Das entspreche 80 Prozent des Zugvolumens, das vor dem Brand am 23. September gefahren sei.