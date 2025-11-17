Stabilisierung nach durchwachsener Vorwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der durchwachsenen Vorwoche dürfte der Dax am Montag wenig verändert starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn wenige Punkte tiefer auf 23.870 Punkte.

In der Vorwoche hatte der Dax letztlich um 1,3 Prozent zugelegt. In der Hoffnung auf das dann tatsächlich besiegelte Ende des bis dahin längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der Dax zwischenzeitlich sogar bis zu 3,7 Prozent gewonnen. Mit 24.441 Punkten schien er auf Kurs Richtung Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten, wurde dann aber ausgebremst. Äußerungen von Fed-Mitgliedern schürten Zweifel, ob die US-Notenbank im Dezember die Zinsen ein weiteres Mal senken wird.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial wurde in diesem Zusammenhang nach zwischenzeitlichem Rekord jäh zurückgeholt. Die besonders zinssensitiven Indizes der Tech-Börse Nasdaq fielen sogar zeitweise auf das tiefste Niveau seit Mitte Oktober.

Aus der nahezu abgeschlossenen Berichtssaison zog JPMorgan-Stratege Mislav Matejka derweil ein recht positives Zwischenfazit nach generell ermutigenden Resultate. Die Eurozone hinke hinterher, die Profitabilität dürfte 2026 aber anziehen./ag/mis



