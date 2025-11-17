    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy
    JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 91,50 auf 100,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen seien durchwachsen gewesen, aber die Ziele für 2026 und auf mittlere Sicht hätten die Erwartungen getoppt, schrieb der künftig für die Münchner verantwortliche Analyst Phil Buller am Freitagabend in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Er hob seine Schätzungen an und wartet nun gespannt auf den nahen Kapitalmarkttag./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:15 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 110,7EUR auf Lang & Schwarz (16. November 2025, 18:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Phil Buller
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 100,00
    Kursziel alt: 91,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


