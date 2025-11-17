    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCicor Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Cicor Technologies
    Cicor Technologies Ltd verzeichnet beeindruckende Erfolge in der Luft-/Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Die Book-to-Bill-Rate zeigt mit 1,09 eine positive Entwicklung. Strategische Übernahmen in Marokko und den USA stärken die Marktposition, während erweiterte Produktionskapazitäten die wachsende Nachfrage sichern.

    Cicor: Rekordaufträge & Valtronic-Übernahme in Luftfahrt/Verteidigung!
    Foto: Cicor Management AG
    • Cicor Technologies Ltd hat einen starken Auftragseingang von rund CHF 40 Millionen aus der Luft-/Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie verzeichnet.
    • Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill-Rate) hat sich auf 1,09 erhöht, verglichen mit 1,04 im September 2025.
    • Die Übernahme von zwei Produktionsstandorten von Valtronic in Marokko und Cleveland (USA) wurde erfolgreich abgeschlossen.
    • Durch die Akquisition wächst Cicor um etwa 220 Mitarbeitende und generiert einen zusätzlichen Umsatz von mindestens CHF 20 Millionen.
    • Der Standort in Cleveland ermöglicht Cicor die Fertigung in den USA und die Betreuung des nordamerikanischen Kundenstamms.
    • In Marokko verdoppelt Cicor die lokalen Fertigungskapazitäten, um die steigende Kundennachfrage ab 2026 zu decken.


    Cicor Technologies

    -1,44 %
    -2,24 %
    -7,33 %
    -3,69 %
    +222,90 %
    +353,70 %
    +395,40 %
    +131,79 %
    ISIN:CH0008702190WKN:913744





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
