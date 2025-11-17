Cicor: Rekordaufträge & Valtronic-Übernahme in Luftfahrt/Verteidigung!
Cicor Technologies Ltd verzeichnet beeindruckende Erfolge in der Luft-/Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Die Book-to-Bill-Rate zeigt mit 1,09 eine positive Entwicklung. Strategische Übernahmen in Marokko und den USA stärken die Marktposition, während erweiterte Produktionskapazitäten die wachsende Nachfrage sichern.
Foto: Cicor Management AG
- Cicor Technologies Ltd hat einen starken Auftragseingang von rund CHF 40 Millionen aus der Luft-/Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie verzeichnet.
- Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill-Rate) hat sich auf 1,09 erhöht, verglichen mit 1,04 im September 2025.
- Die Übernahme von zwei Produktionsstandorten von Valtronic in Marokko und Cleveland (USA) wurde erfolgreich abgeschlossen.
- Durch die Akquisition wächst Cicor um etwa 220 Mitarbeitende und generiert einen zusätzlichen Umsatz von mindestens CHF 20 Millionen.
- Der Standort in Cleveland ermöglicht Cicor die Fertigung in den USA und die Betreuung des nordamerikanischen Kundenstamms.
- In Marokko verdoppelt Cicor die lokalen Fertigungskapazitäten, um die steigende Kundennachfrage ab 2026 zu decken.
