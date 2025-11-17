Mikko Keto übernimmt das Ruder: Neuer CEO bei SIG!
Mit Mikko Keto als neuem CEO der SIG Group AG steht dem Unternehmen eine spannende Zukunft bevor. Der erfahrene Manager bringt umfassende Expertise in der Unternehmensumwandlung mit.
Foto: SIG Group
- Mikko Keto wurde zum neuen CEO der SIG Group AG ernannt und wird seine Position im ersten Halbjahr 2026 antreten.
- Mikko Keto kommt von FLSmidth, wo er als Group CEO tätig war und eine umfassende Transformation des Unternehmens leitete.
- Vor seiner Zeit bei FLSmidth arbeitete Mikko Keto neun Jahre bei der Metso Corporation und war dort zuletzt als President Services and Pumps tätig.
- Mikko Keto hat einen Master of Science in Economics von der Helsinki School of Economics und wird am Hauptsitz von SIG in der Schweiz arbeiten.
- Ola Rollén, Präsident des Verwaltungsrats von SIG, lobt Mikko Ketos beeindruckende Erfolgsbilanz in der Transformation von technologiebasierten Unternehmen.
- Anne Erkens, CFO von SIG, übernimmt in der Übergangsphase zusätzlich die Rolle der CEO ad interim.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SIG Group ist am 03.03.2026.
