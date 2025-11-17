RBC stuft BMW auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan sieht die Münchner kurzfristig im Gegenwind durch US-Zölle und den schwierigen chinesischen Markt. Langfristig bleibt er aber laut seinem Kommentar vom Freitagabend durchaus optimistisch./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:00 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 88,49EUR auf Lang & Schwarz (16. November 2025, 19:00 Uhr) gehandelt.





