Wirtschaft
Job-Ende von 25.000 VW-Mitarbeitern vertraglich fixiert
Foto: Volkswagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Stellenabbau bei Europas größtem Autobauer Volkswagen kommt merklich voran. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, sollen bereits mehr als 25.000 Austritte vertraglich fixiert sein.
Ein Sprecher bestätigte der Zeitung die Angaben und verwies darauf, dass seit Ende 2023 etwas mehr als 11.000 Beschäftigte das Unternehmen verlassen haben. Die Zahlen gelten für alle zehn VW-Standorte in Deutschland.
Ein Sprecher bestätigte der Zeitung die Angaben und verwies darauf, dass seit Ende 2023 etwas mehr als 11.000 Beschäftigte das Unternehmen verlassen haben. Die Zahlen gelten für alle zehn VW-Standorte in Deutschland.
Anzeige
Präsentiert von
Der Unterschied zwischen den beiden Zahlen erklärt sich dadurch, dass die meisten vereinbarten Austritte über Altersteilzeit geregelt sind. Diese greift erst nach und nach. Dem Bericht zufolge soll die Zahl der Vorruheständler bei rund 18.000 liegen. Das Unternehmen wollte dies nicht kommentieren.
VW will bis Ende des Jahrzehnts rund 35.000 Stellen abbauen und die Zahl der Beschäftigten in Deutschland von derzeit knapp 130.000 auf unter 100.000 senken. Betriebsbedingte Kündigungen soll es dabei nicht geben. Der Konzern setzt stattdessen auf sozialverträgliche Instrumente wie Abfindungen, Altersteilzeit und reguläre Renteneintritte.
VW will bis Ende des Jahrzehnts rund 35.000 Stellen abbauen und die Zahl der Beschäftigten in Deutschland von derzeit knapp 130.000 auf unter 100.000 senken. Betriebsbedingte Kündigungen soll es dabei nicht geben. Der Konzern setzt stattdessen auf sozialverträgliche Instrumente wie Abfindungen, Altersteilzeit und reguläre Renteneintritte.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, technische Trading-Strategien und die Bewertung der VW-Aktie, wobei auch fundamentale Aspekte wie Verschuldung und Unternehmensentwicklung eine Rolle spielen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Targa992 schrieb 12.11.25, 20:52
mitdiskutieren »
🤣🤣🤣🤣 Ich mach mir doch keine Sorgen um deine 10 Euro die du in Put´s versenkt hast 🤣🤣🤣🤣. Ich spiel in einer anderen Liga 😎
Targa992 schrieb 12.11.25, 15:01
mitdiskutieren »
Blödsinn! Absoluter Blödsinn. Wenn du von jetzt "mittelfristig" überzeugt bist, dann bestätigst du den Blödsinn, den du vor einigen Tagen geschrieben hast. Das ist nur Schönrederei von einem falschen Zock. "Ich hab Zeit" ...... ja, das sagen alle die sich verzockt haben und nur von der Hoffnung leben wenigstens wieder auf 0 zu kommen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif. Der Trader, der die High und Down´s mitnimmt, handelt jedenfalls intelligenter, als einer der wartet, dass er wieder seinen Einstandskurs sieht.
Targa992 schrieb 12.11.25, 09:36
mitdiskutieren »
..... sagt einer, der Put´s nachgekauft hat in der Bodenbildung 🤣🤣🤣🤣🤣. Keine Ahnung von Stochastik. Wer an der Börse verdienen will, muss nur das Gegenteil seiner Post´s machen 🤣🤣🤣🤣🤣
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte