    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Das Quartalsergebnis (Ebitda) der Containerreederei habe die Erwartungen erfüllt, aber 2026 drohe ein deutlicher operativer Verlust (Ebit), schrieb Alexia Dogani in ihrem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Frachtraten stünden unter Druck, und das Kapazitätsangebot dürfte zunehmen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:15 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 115EUR auf Lang & Schwarz (17. November 2025, 07:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Alexia Dogani
    Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 72
    Kursziel alt: 72
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight' Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Das Quartalsergebnis (Ebitda) der Containerreederei habe die Erwartungen erfüllt, aber 2026 drohe ein deutlicher operativer Verlust (Ebit), schrieb …