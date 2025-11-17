JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Das Quartalsergebnis (Ebitda) der Containerreederei habe die Erwartungen erfüllt, aber 2026 drohe ein deutlicher operativer Verlust (Ebit), schrieb Alexia Dogani in ihrem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Frachtraten stünden unter Druck, und das Kapazitätsangebot dürfte zunehmen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 115EUR auf Lang & Schwarz (17. November 2025, 07:18 Uhr) gehandelt.