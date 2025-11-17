JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die stabilen und auf einem erhöhten Niveau liegenden Lieferzeiten für die neue iPhone-17-Reihe zeigten, dass die Produktion immer noch aufholen müsse, um mit der sehr robusten Nachfrage Schritt zu halten, schrieb Samik Chatterjee in seinem Kommentar vom Sonntag./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 14:26 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 14:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 272,4EUR auf Nasdaq (15. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 305
Kursziel alt: 305
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
