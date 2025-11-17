    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Hershey AktievorwärtsNachrichten zu The Hershey

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 47 / 2025

    Foto: Oleksandr - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 47 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im November 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 47 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    The Hershey
    +2,88 % 17.11.
    United Parcel Service Registered (B)
    +4,69 % 17.11.
    Var Energi
    +13,33 % 17.11.
    Jefferies Financial Group
    +2,45 % 17.11.
    KLA Corporation
    +0,96 % 17.11.
    Constellation Energy
    +0,70 % 17.11.
    KKR
    +0,62 % 17.11.
    Apollo Global Management
    +1,48 % 17.11.
    Capital One Financial
    +1,63 % 17.11.
    ARMOUR Residential REIT
    +14,82 % 17.11.
    L3Harris Technologies
    +2,02 % 17.11.
    Gladstone Investment
    +15,79 % 17.11.
    Bunge Global
    +3,06 % 17.11.
    Gladstone Capital Corp
    +9,17 % 17.11.
    Jabil
    +0,27 % 17.11.
    PennantPark Floating Rate Capital
    +10,78 % 17.11.
    ConocoPhillips
    +2,22 % 17.11.
    Gladstone Commercial
    +8,26 % 17.11.
    Rockwell Automation
    +1,87 % 17.11.
    Marex Group
    - 17.11.
    Wynn Resorts
    +1,10 % 17.11.
    Horizon Technology Finance
    +12,37 % 17.11.
    Aperam
    +7,44 % 17.11.
    Black Hills
    +4,56 % 17.11.
    PennantPark Investment
    +12,56 % 17.11.
    Portman Ridge Finance Corporation
    +14,26 % 17.11.
    Southern
    +3,60 % 17.11.
    Golar LNG
    +3,56 % 17.11.
    Murphy Oil
    +3,17 % 17.11.
    Phillips 66
    +3,22 % 17.11.
    Papa John's International
    +3,46 % 17.11.
    Ormat Technologies
    +0,66 % 17.11.
    Ubiquiti
    +1,80 % 17.11.
    Gen Digital
    +2,60 % 17.11.
    Aebi Schmidt Holding
    - 17.11.
    Oshkosh
    +1,67 % 17.11.
    Ryder System
    +2,31 % 17.11.
    Tiptree
    +2,46 % 17.11.
    UMH Properties
    +5,00 % 17.11.
    A10 Networks
    +1,67 % 17.11.
    HNI
    +2,72 % 17.11.
    Kimbell Royalty Partners
    +10,89 % 17.11.
    Genco Shipping & Trading
    +8,03 % 17.11.
    Gladstone Land
    +4,31 % 17.11.
    Lakeland Industries
    - 17.11.
    PennyMac Financial Services
    +1,03 % 17.11.
    Sturm Ruger
    +1,61 % 17.11.
    Sabra Health Care REIT
    +7,72 % 17.11.
    Highwoods Properties
    +7,12 % 17.11.
    SunCoke Energy
    +4,22 % 17.11.
    Willis Lease Finance
    - 17.11.
    Clarus Corporation
    +1,87 % 17.11.
    Healthstream
    +0,40 % 17.11.
    Deluxe
    +5,50 % 17.11.
    Phillips Edison & Company
    +3,36 % 17.11.
    Chemed
    +0,32 % 17.11.
    Middlesex Water
    +2,21 % 17.11.
    US Physical Therapy
    +1,86 % 17.11.
    Twin Disc
    +0,81 % 17.11.
    Perella Weinberg Partners Registered (A)
    +1,63 % 17.11.
    Newmark Group Registered (A)
    +1,00 % 17.11.
    LSI Industries
    +1,44 % 17.11.
    Icahn Enterprises LP Depositary Units
    +20,43 % 17.11.
    eXp World Holdings
    +1,60 % 17.11.
    Mowi
    +3,37 % 17.11.
    Weyco Group
    +3,18 % 17.11.
    Kemper
    +1,97 % 17.11.
    Bio-Techne
    +0,46 % 17.11.
    ARKO
    +1,91 % 17.11.
    First Hawaiian
    +4,46 % 17.11.
    SmartFinancial
    +1,22 % 17.11.
    CNA Financial
    +3,71 % 17.11.
    DBS Group Holdings
    +5,76 % 17.11.
    Quad/Graphics Registered (A)
    +3,77 % 17.11.
    Southwest Gas Holdings
    +3,29 % 17.11.
    OFS Credit Company 5.25 % Cum Red Pfd (E)
    - 17.11.
    Sabine Royalty Trust Unit of Benef.Int.
    +8,55 % 17.11.
    Gladstone Land 6 % Cum Red Pfd (B)
    +4,31 % 17.11.
    OFS Credit Company 6.125 % Cum Red Pfd (C)
    - 17.11.
    Gladstone Commercial 6.625 % Cum Red Pfd (E)
    - 17.11.
    Gladstone Land 5 % Cum Red Pfd (D)
    - 17.11.
    Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Pfd (B) (B)
    +8,62 % 17.11.
    Gladstone Commercial 6 % Cum Red Pfd (G)
    - 17.11.
    Gladstone Land 6.375 % Cum Trm Pfd (A)
    - 17.11.
    Capital One Financial Depositary Shs (I)
    - 17.11.
    Capital One Financial Depositary Shs (J)
    - 17.11.
    Gladstone Investment 6.375 % Cum Red Term Pfd (E)
    +6,80 % 17.11.
    Chevron Corporation
    +4,20 % 18.11.
    Anheuser-Busch InBev
    +1,46 % 18.11.
    Skyworks Solutions
    +2,74 % 18.11.
    Leonardo DRS
    - 18.11.
    Verisign
    +7,59 % 18.11.
    Prudential Financial
    +4,39 % 18.11.
    Cognizant Technology Solutions (A)
    +1,59 % 18.11.
    Helmerich & Payne
    +4,14 % 18.11.
    TechnipFMC
    +0,76 % 18.11.
    Berry Corporation
    +11,31 % 18.11.
    Wendel
    +4,25 % 18.11.
    Anheuser-Busch InBev
    +1,46 % 18.11.
    Natural Health Trends
    +11,39 % 18.11.
    AdvanSix
    +2,29 % 18.11.
    Spok Holdings
    +7,70 % 18.11.
    STERIS
    +0,94 % 18.11.
    Landstar System
    +1,92 % 18.11.
    Natural Resource Partners
    +6,02 % 18.11.
    Angel Oak Mortgage REIT
    +11,23 % 18.11.
    PROG Holdings
    +1,23 % 18.11.
    Visteon
    - 18.11.
    Aperam NY
    +3,92 % 18.11.
    PayPal
    - 19.11.
    TORM Registered (A)
    +12,38 % 19.11.
    Archer Daniels Midland Company
    +3,53 % 19.11.
    BWX Technologies
    +0,93 % 19.11.
    Expedia Group
    +0,37 % 19.11.
    Aflac
    +2,06 % 19.11.
    Equinix
    +2,01 % 19.11.
    Marathon Petroleum Corporation
    +2,01 % 19.11.
    GeoPark USD
    +6,20 % 19.11.
    Hasbro
    +3,28 % 19.11.
    Powell Industries
    +0,82 % 19.11.
    Consolidated Edison
    +3,46 % 19.11.
    Marketaxess Holding
    +1,27 % 19.11.
    Stolt-Nielsen
    +7,86 % 19.11.
    W&T Offshore
    +1,78 % 19.11.
    Kelly Services Registered (A)
    +1,55 % 19.11.
    Excelerate Energy Registered (A)
    +0,63 % 19.11.
    HF Sinclair Corporation
    +3,97 % 19.11.
    A-Mark Precious Metals
    +5,17 % 19.11.
    Warner Music Group Registered (A)
    +2,17 % 19.11.
    Chord Energy Corporation
    +6,40 % 19.11.
    Jerash Holdings (US)
    +5,80 % 19.11.
    Securitas Shs(B)
    +3,15 % 19.11.
    Assured Guaranty (Bermuda)
    +1,49 % 19.11.
    First Business Financial Services
    +3,11 % 19.11.
    OneSpaWorld Holdings
    +0,47 % 19.11.
    Crawford & (A)
    +2,67 % 19.11.
    Kelly Services Conv (B)
    +1,54 % 19.11.
    Crawford & (B)
    +2,75 % 19.11.
    Microsoft
    +0,74 % 20.11.
    Vodafone Group
    +15,00 % 20.11.
    Applied Materials
    +0,77 % 20.11.
    Regeneron Pharmaceuticals
    - 20.11.
    LTC Properties
    +6,61 % 20.11.
    National Grid
    +6,22 % 20.11.
    Valero Energy
    +2,85 % 20.11.
    Marriott International Registered (A)
    +0,98 % 20.11.
    Vontier
    +0,26 % 20.11.
    Centerpoint Energy
    +2,77 % 20.11.
    LKQ
    +2,79 % 20.11.
    Viscofan
    +3,93 % 20.11.
    Woodward
    +0,63 % 20.11.
    Empiric Student Property
    +3,87 % 20.11.
    LeMaitre Vascular
    +0,80 % 20.11.
    Tate & Lyle
    +2,90 % 20.11.
    Tempur Sealy International
    +1,00 % 20.11.
    Columbia Sportswear
    +1,47 % 20.11.
    Littelfuse
    +1,07 % 20.11.
    DCC
    +3,79 % 20.11.
    Zurn Elkay Water Solutions Corporation
    +0,99 % 20.11.
    FS Credit Opportunities
    +11,38 % 20.11.
    Southside Bancshares
    +4,65 % 20.11.
    RS Group
    +2,81 % 20.11.
    Sila Realty Trust
    +3,30 % 20.11.
    Kainos Group
    +2,23 % 20.11.
    Bar Harbor Bankshares
    +4,19 % 20.11.
    Western Asset Diversified Income Fund Registered of Benef Interest
    +11,90 % 20.11.
    Volution Group
    +2,04 % 20.11.
    TwentyFour Select Monthly Income Fund Ptg.Shs
    +9,83 % 20.11.
    Yu Group
    +3,08 % 20.11.
    FRP Advisory Group
    +3,92 % 20.11.
    Record
    +5,52 % 20.11.
    British Smaller Companies VCT
    +5,08 % 20.11.
    Schroder Oriental Income Fund
    +4,62 % 20.11.
    Motorpoint Group
    +0,82 % 20.11.
    NextEra Energy
    +2,86 % 21.11.
    RTX Corporation Reg Shs
    +2,31 % 21.11.
    CRH
    +2,07 % 21.11.
    Amgen
    +2,99 % 21.11.
    Schloss Wachenheim
    +3,61 % 21.11.
    Cummins Inc.
    +2,32 % 21.11.
    Whirlpool
    +6,71 % 21.11.
    Moody's
    +0,80 % 21.11.
    Evergy
    +4,54 % 21.11.
    Te Connectivity
    +1,71 % 21.11.
    Hilton Worldwide Holdings
    +0,28 % 21.11.
    Bath & Body Works
    +2,18 % 21.11.
    Walker & Dunlop
    +2,57 % 21.11.
    Snap-On
    +2,63 % 21.11.
    Karat Packaging
    +5,00 % 21.11.
    TransUnion
    +0,49 % 21.11.
    Barrett Business Services
    +0,91 % 21.11.
    Kronos Worldwide
    +4,38 % 21.11.
    RTX Corporation
    +2,31 % 21.11.
    Fortune Brands Innovations
    +1,35 % 21.11.
    ACCO Brands
    +5,58 % 21.11.
    Primerica
    +1,29 % 21.11.
    The Scotts Miracle-Gro (A)
    +4,25 % 21.11.
    Cogent Communications Holdings
    +5,59 % 21.11.
    Reliance Steel And Aluminum
    +1,44 % 21.11.
    HCI Group
    +1,58 % 21.11.
    Compx International (A)
    +10,17 % 21.11.
    NL Industries
    +10,97 % 21.11.
    SuRo Capital
    +1,48 % 21.11.
    Wingstop
    +0,27 % 21.11.
    Enact Holdings
    +3,04 % 21.11.
    TE Connectivity
    +1,71 % 21.11.
    Park National
    +3,03 % 21.11.
    Bank Of The James Financial Group
    +3,22 % 21.11.
    US Lime & Minerals
    +0,26 % 21.11.
    Valhi Registerd
    +1,59 % 21.11.
    Diamond Hill Investment Group
    +3,79 % 21.11.
    NexPoint Diversified Real Estate Trust
    +10,04 % 21.11.
    CRH
    +1,60 % 21.11.

    Die Dividendenrenditen in der KW 47 / 2025 reichen von +0,26 % bei Vontier bis +20,43 % bei der Icahn Enterprises LP Depositary Units Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 47 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 47 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im November 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im November, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



