    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Im Vorfeld des chinesischen "Singles' Day" am 11. November hätten Promotion-Aktionen in China den dortigen iPhone-Absatz gegenüber dem Vorjahr um mehr als 40 Prozent nach oben getrieben, was wahrscheinlich einen Rekord bedeute, schrieb Edison Lee in seinem Kommentar vom Sonntag. In der letzten Woche davor habe die Wachstumsdynamik aber nachgelassen. Eine Untersuchung in sechs Märkten zeige auch, dass es - abgesehen vom Basismodell - kaum längere Lieferzeiten für das iPhone 17 gebe. Der Absatz dürfte den Höhepunkt erreicht haben und sich bis zum Jahresende normalisieren./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 272,4EUR auf Nasdaq (15. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Edison Lee
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 246,99
    Kursziel alt: 246,99
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 246,99$, was einem Rückgang von -7,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Im Vorfeld des chinesischen "Singles' Day" am 11. November hätten Promotion-Aktionen in China den dortigen iPhone-Absatz gegenüber dem Vorjahr um mehr …