    SUESS MicroTec: Ambitious Growth Plans Unveiled for Revenue & Margins

    SUSS MicroTec strebt bis 2030 ein Umsatzwachstum auf bis zu 900 Mio. € an, getrieben durch Innovation und Marktführerschaft.

    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
    • SUSS MicroTec plant, den Umsatz bis 2030 auf 750 bis 900 Mio. € zu steigern, was einem jährlichen Wachstum (CAGR) von 9 bis 13 % entspricht.
    • Die angestrebte Bruttomarge liegt bei 43 bis 45 % und die EBIT-Marge bei 20 bis 22 %.
    • Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen bis 2030 auf 11 % des Umsatzes steigen.
    • SUSS identifiziert drei Wachstumstreiber: Marktführerschaft in bestimmten Bereichen, innovative Lösungen für neue Märkte und ein wachsendes Service-Geschäft.
    • Die Bruttomarge soll durch neue Produkte und ein verbessertes Service-Geschäft steigen, während die EBIT-Marge durch ein höheres Bruttoergebnis und sinkende Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen verbessert werden soll.
    • SUSS verfolgt einen modularen Plattformansatz zur Kostenreduktion und Standardisierung, um die Produktmargen zu erhöhen.

    Der Kurs von SUESS MicroTec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,86EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,72 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 35,73EUR das entspricht einem Plus von +2,50 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.115,91PKT (-0,57 %).


    SUESS MicroTec

    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023





