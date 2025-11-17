Tech-Aktien in Südkorea schießen hoch: Das ist der Grund!

Zudem hat sich die Hyundai Motor Group zu 125,2 Billionen Won (85,7 Milliarden US-Dollar) verpflichtet. Die Mittel sind hierbei für Robotik, autonomes Fahren und die Errichtung eigener Produktionsstätten für Elektrofahrzeuge vorgesehen. Chung Euisun, Vorsitzender der Hyundai Motor Group, sagte am Sonntag bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung diesbezüglich:

So hat Samsung Electronics seinen größten Investitionsplan vorgestellt und angekündigt, gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften in den kommenden fünf Jahren landesweit 450 Billionen Won (310,66 Milliarden US-Dollar) zu investieren. Der Plan umfasst Ausgaben für KI-Rechenzentren, Forschung und Entwicklung sowie eine neue Chip-Produktionslinie in Pyeongtaek, die 2028 den Vollbetrieb aufnehmen soll.

"Wir sind uns der US-Zollsätze von 15 Prozent sehr wohl bewusst und wissen, dass dies zu einem Rückgang der Exporte führen und die inländische Produktivität beeinträchtigen kann. Wir planen, die Exportregionen zu diversifizieren, die Exporte aus inländischen Werken auszuweiten und – durch ein neues, speziell für Elektrofahrzeuge konzipiertes inländisches Werk – die Fahrzeugexporte bis 2030 mehr als zu verdoppeln."

Währenddessen plant LG, in den nächsten fünf Jahren rund 100 Billionen Won (68,5 Milliarden US-Dollar) zu investieren. Dabei sollen 60 Prozent in die Technologieentwicklung und den Ausbau der Bereiche Materialien, Komponenten und Ausrüstung fließen.

Die SK Group bekräfitgte dahingegend ihre Zusage, bis 2028 rund 128 Billionen Won (87,7 Milliarden US-Dollar) zu investieren. Sie wies auf die steigende Nachfrage nach Speicherchips und die raschen Prozessmodernisierungen hin, die den Investitionsbedarf erhöhen.



Die Ankündigungen der Konzerne erfolgen, nachdem Südkorea im vergangenen Monat ein Handelsabkommen mit den USA geschlossen und sich im Rahmen dieser Vereinbarung verpflichtet hat, 350 Milliarden US-Dollar in US-Industrien zu investieren.

Die Aktien von Samsung stiegen am Montagmittag um mehr als 3 Prozent (15:30 GMT), die von SK Hynix um 8,2 Prozent (15:30 GMT). HD Hyundai legte um 5,3 Prozent (15:30 GMT) zu. LG Electronics schaffte es, um 0,8 Prozent (15:30 GMT) zu klettern. Die Aktien der Hanwha Group stiegen um 2,25 Prozent (15:30 GMT).

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion