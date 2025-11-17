    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSaab Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Saab Registered (B)

    Saab landet Milliardenauftrag für Kampfjets

    Saab sichert sich einen Großauftrag in Kolumbien und liefert moderne Gripen-Jets, die das Land für eine umfassende Erneuerung seiner Luftwaffe einsetzt.

    • Saab erhält 3,1 Mrd. Euro Auftrag für Gripen-Jets.
    • 17 Kampfflugzeuge stärken Kolumbiens Luftwaffe massiv.
    • Offset-Vereinbarungen fördern lokale Industrie und Technologie.
    Rüstungdeal - Saab landet Milliardenauftrag für Kampfjets
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Das schwedische Rüstungsunternehmen Saab hat einen der größten Lateinamerika-Deals seiner Firmengeschichte unter Dach und Fach gebracht. Kolumbien bestellte 17 Kampfflugzeuge des Modells Gripen E/F – ein Auftrag im Wert von rund 3,1 Milliarden Euro. Laut einer am Wochenende veröffentlichten Mitteilung sollen die Jets zwischen 2026 und 2032 ausgeliefert werden.

    Größte Modernisierung der kolumbianischen Luftstreitkräfte seit Jahren

    Der Vertrag umfasst 15 einsitzige Gripen E sowie zwei doppelsitzige Gripen F, inklusive Bewaffnung, Trainingspaketen, Logistik sowie verschiedenen Unterstützungsleistungen. Für Saab bedeutet das nicht nur stabile Umsätze über mehrere Jahre, sondern auch einen Zugang zu einem neuen strategischen Markt in Südamerika.

    CEO Micael Johansson sprach von einem "Beginn einer starken und langfristigen Partnerschaft", die Kolumbiens Verteidigungsfähigkeit signifikant stärken werde. Die Regierung in Bogotá modernisiert derzeit ihre Luftwaffe umfassend, nachdem mehrere ältere Systeme das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben.

    Umfangreiche Offset-Vereinbarungen sollen Industrie in Kolumbien stärken

    Begleitend zum Flugzeugdeal unterzeichneten beide Seiten zwei Offset-Verträge, die weit über die reine Rüstungskooperation hinausgehen. Saab kündigte Projekte an, die von Luftfahrttechnologie über Cybersicherheit bis hin zu nachhaltiger Energie und Wasseraufbereitung reichen. Auch Programme im Gesundheitswesen sollen Teil des Pakets sein.

    Kolumbien erhofft sich davon Technologietransfers, lokale Wertschöpfung und langfristige Entwicklungsimpulse. Saab wiederum sichert sich über die Offsets eine stärkere Präsenz im Land – ein Faktor, der in wachsenden Verteidigungsmärkten zunehmend entscheidend wird.

     

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 47,80EUR auf Lang & Schwarz (17. November 2025, 07:58 Uhr) gehandelt.



    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
