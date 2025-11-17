Saab landet Milliardenauftrag für Kampfjets

Das schwedische Rüstungsunternehmen Saab hat einen der größten Lateinamerika-Deals seiner Firmengeschichte unter Dach und Fach gebracht. Kolumbien bestellte 17 Kampfflugzeuge des Modells Gripen E/F – ein Auftrag im Wert von rund 3,1 Milliarden Euro. Laut einer am Wochenende veröffentlichten Mitteilung sollen die Jets zwischen 2026 und 2032 ausgeliefert werden.

Der Vertrag umfasst 15 einsitzige Gripen E sowie zwei doppelsitzige Gripen F, inklusive Bewaffnung, Trainingspaketen, Logistik sowie verschiedenen Unterstützungsleistungen. Für Saab bedeutet das nicht nur stabile Umsätze über mehrere Jahre, sondern auch einen Zugang zu einem neuen strategischen Markt in Südamerika.

CEO Micael Johansson sprach von einem "Beginn einer starken und langfristigen Partnerschaft", die Kolumbiens Verteidigungsfähigkeit signifikant stärken werde. Die Regierung in Bogotá modernisiert derzeit ihre Luftwaffe umfassend, nachdem mehrere ältere Systeme das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben.

Umfangreiche Offset-Vereinbarungen sollen Industrie in Kolumbien stärken

Begleitend zum Flugzeugdeal unterzeichneten beide Seiten zwei Offset-Verträge, die weit über die reine Rüstungskooperation hinausgehen. Saab kündigte Projekte an, die von Luftfahrttechnologie über Cybersicherheit bis hin zu nachhaltiger Energie und Wasseraufbereitung reichen. Auch Programme im Gesundheitswesen sollen Teil des Pakets sein.

Kolumbien erhofft sich davon Technologietransfers, lokale Wertschöpfung und langfristige Entwicklungsimpulse. Saab wiederum sichert sich über die Offsets eine stärkere Präsenz im Land – ein Faktor, der in wachsenden Verteidigungsmärkten zunehmend entscheidend wird.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

