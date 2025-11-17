    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro fällt ein wenig zum US-Dollar - Warten auf US-Konjunkturdaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro fällt auf 1,1602 US-Dollar, -0,15 Prozent.
    • US-Konjunkturdaten könnten Devisenmarkt beeinflussen.
    • Zinserwartungen könnten sich in den nächsten Tagen ändern.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Zu Beginn einer mit US-Konjunkturdaten womöglich vollgepackten Woche hat der Euro etwas nachgegeben. Zuletzt fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung um 0,15 Prozent auf 1,1602 US-Dollar. Nach dem Ende der Teilschließung von US-Behörden, die zu weggefallenen Datenveröffentlichungen geführt hatte, dürften in dieser Woche US-Konjunkturdaten für stärkere Impulse am Devisenmarkt sorgen.

    "Zuletzt hatten die Zinserwartungen immer mehr in Richtung keiner Zinssenkung im Dezember korrigiert, möglicherweise ändert sich das in den kommenden Tagen nun wieder", schrieb Devisen-Experte Michael Pfister von der Commerzbank in einem Morgenkommentar. "Diese Korrektur dürfte einer der Hauptgründe für den weiterhin resilienten US-Dollar sein. Schauen wir mal, ob diese Stärke auch noch Bestand hat, wenn in dieser Woche so langsam wieder wichtigere US-Daten veröffentlicht werden."

    Am frühen Montagnachmittag steht zunächst einmal der Empire-State-Index für den November auf der Agenda. Er ist ein wichtiger volkswirtschaftlicher Frühindikator und gibt ein Bild der Lage im produzierenden Gewerbe des Bundesstaates New York./mis/stk





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
