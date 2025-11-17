Geht hier bald die Post ab?

Ein erster wichtiger Schritt hin zu einem bevorstehenden Kaufsignal wäre eine erfolgreiche Auflösung der inversen SKS-Formation durch einen Kurssprung mindestens über 161,00 US-Dollar. Gelingt es im Anschluss auch noch die aktuellen Jahreshochs bei 168,96 US-Dollar erfolgreich auf Wochenbasis zu überwinden, dürfte der seit 2022 anhaltende Abwärtstrend endgültig fallen und würde infolgedessen Kurspotenzial direkt an die Hochs aus dem gleichen Jahr bei 189,68 US-Dollar entfalten und sich für ein entsprechend mittelfristiges Long-Engagement anbieten. Der Bereich bis zu den jüngeren Verlaufstiefs bei 148,89 US-Dollar ist vorläufig als neutral zu bewerten, erst darunter dürften sich die Hinweise hin zu einem Verkaufssignal in Richtung 132,04 US-Dollar verdichten.

1. Long-Position über 168,96 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 159,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 189,68 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Chevron Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0NNL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,89 - 0,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 147,4571 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 147,4571 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 157,62 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 189,68 US-Dollar Hebel: 15,09 Kurschance: + 210 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ50CF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,33 - 1,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 172,8083 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 172,8083 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 157,62 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,10 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

