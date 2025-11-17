Liefern Käufer jetzt ab?

Aus technischer Sicht ist die aktuelle Marktlage bei McDonald’s vorläufig als neutral zu bewerten, solange sich die Aktie innerhalb des symmetrischen Keils aufhält. Mehrere Vorstöße an der oberen Begrenzung sind zuletzt erfolglos geblieben, dennoch würde sich bei einem Sprung über das Niveau von 313,00 US-Dollar ein erster Hinweis auf einen bevorstehenden Ausbruch und folglich ein Kaufsignal in Richtung 326,32 US-Dollar und mittelfristig 354,43 US-Dollar ergeben, sodass schon mal eine Positionierung beim Broker vorgenommen werden kann. Auf der Unterseite wird die Aktie um 294,44 US-Dollar (steigend) begrenzt, im Falle einer Auflösung zur Unterseite würde sich ein bärisches Signal mit einem vorläufigen Ziel bei 279,50 US-Dollar ergeben. Die Charttechnik weist aber auf eine Auflösung zur Oberseite hin, solange sich die Aktie im beschriebenen Keil aufhält.

1. Long-Position über 313,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 304,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 319,43 / 326,32 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

McDonald’s Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DQ6USW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,54 - 1,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 290,0717 US-Dollar Basiswert: McDonald’s Corp. KO-Schwelle: 290,0717 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 307,03 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 326,32 US-Dollar Hebel: 17,10 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU34TP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,71 - 1,72 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 325,9536 US-Dollar Basiswert: McDonald’s Corp. KO-Schwelle: 325,9536 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 307,03 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 15,31 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

