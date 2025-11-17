    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich
    BERENBERG stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich nach einem "robusten dritten Quartal" mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Lagerausrüster habe stabile Margen unter Beweis gestellt, schrieb Lasse Stueben in seinem Resümee vom Freitagabend. Der Experte begrüßt die Aussagen, dass der Preisdruck geringer ausfalle als zuvor von der Geschäftsleitung erwartet. Er glaubt, dass Jungheinrich den Tiefpunkt durchschritten hat und dies zu einer besseren Kursentwicklung beitragen kann./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:28 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 32,48EUR auf Tradegate (17. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Lasse Stueben
    Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 46
    Kursziel alt: 46
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
