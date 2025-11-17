    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Aufwärtsdrang bei Silber – 50,69 USD erreicht

    Leichte Zugewinne im Silberhandel: Kurs +0,30 % auf 50,69 USD.

    Silberpreis - Aufwärtsdrang bei Silber – 50,69 USD erreicht
    Foto:
    Der Silberpreis legt +0,30 % zu und erreicht 50,69USD. Marktteilnehmer werten dies als Zeichen solider Nachfrage bei stabiler Stimmung.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,38 %
    1 Monat -6,98 %
    3 Monate +32,65 %
    1 Jahr +67,39 %

    Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 21,24074USD. Heute steht er bei 50,69USD. Das Investment wäre auf 23.864,8USD gewachsen – eine Steigerung von +138,65 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige pessimistisch sind und hohe Verluste akzeptieren (Beitrag 1), sehen andere Potenzial für Preissteigerungen durch erhöhte Nachfrage (Beitrag 2). Unsicherheit über Short-Positionen (Beitrag 3) und subjektive Preisbewertungen (Beitrag 4, 5) sind ebenfalls präsent. Die industrielle Nachfrage bleibt ein positiver Faktor (Beitrag 7).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    +0,71 %
    +3,39 %
    -6,07 %
    +33,97 %
    +69,04 %
    +141,01 %
    +107,11 %
    +260,00 %
    +212,20 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
