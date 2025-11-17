BERENBERG stuft Kion auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 54 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Lasse Stueben attestierte dem Lagerausrüster in seiner Nachbetrachtung vom Sonntag ein robustes drittes Quartal mit soliden Auftragseingängen in beiden Kerngeschäften. Positiv wertet er geringere Restrukturierungskosten als erwartet. Nach einem zuletzt starken Kursanstieg sei es aber nicht angebracht, den Aktien "nachzulaufen"./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 16:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 62,50EUR auf Tradegate (17. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

