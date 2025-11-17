BERENBERG stuft BECHTLE AG auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach "soliden Zahlen zum dritten Quartal" mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem IT-Dienstleister setze wieder Umsatz- und Gewinnwachstum ein, schrieb Nicole Winkler am Freitag in ihrer Nachbetrachtung. Umsatzseitig sei es das zweite Quartal in Folge mit Wachstum gewesen und nun sei auch der Vorsteuergewinn wieder gestiegen. Dies stimme zuversichtlich vor dem saisonbedingt starken Schlussquartal./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 40,28EUR auf Tradegate (17. November 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte