    BERENBERG stuft BECHTLE AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach "soliden Zahlen zum dritten Quartal" mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem IT-Dienstleister setze wieder Umsatz- und Gewinnwachstum ein, schrieb Nicole Winkler am Freitag in ihrer Nachbetrachtung. Umsatzseitig sei es das zweite Quartal in Folge mit Wachstum gewesen und nun sei auch der Vorsteuergewinn wieder gestiegen. Dies stimme zuversichtlich vor dem saisonbedingt starken Schlussquartal./rob/tih/ag

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 40,28EUR auf Tradegate (17. November 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 38
    Kursziel alt: 38
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


