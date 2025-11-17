185 0 Kommentare JDC Group: 50% EBITDA-Sprung im schwierigen Q3!

Die JDC Group AG verzeichnet im dritten Quartal 2025 ein beeindruckendes Wachstum. Der Umsatz steigt um 5,6 % auf 55,1 Mio. EUR, während das EBITDA um 50 % auf 3,5 Mio. EUR klettert. In den ersten neun Monaten erreicht der Umsatz 175,9 Mio. EUR, ein Plus von 11,2 %, und das EBITDA wächst um 35,5 % auf 12,5 Mio. EUR. Besonders der Geschäftsbereich Advisory glänzt mit einem Umsatzsprung von 52,1 % im dritten Quartal. Für das Gesamtjahr 2025 prognostiziert die JDC Group AG einen Umsatz zwischen 260 und 280 Mio. EUR.

