JDC Group: 50% EBITDA-Sprung im schwierigen Q3!
Die JDC Group AG verzeichnet im dritten Quartal 2025 ein beeindruckendes Wachstum. Der Umsatz steigt um 5,6 % auf 55,1 Mio. EUR, während das EBITDA um 50 % auf 3,5 Mio. EUR klettert. In den ersten neun Monaten erreicht der Umsatz 175,9 Mio. EUR, ein Plus von 11,2 %, und das EBITDA wächst um 35,5 % auf 12,5 Mio. EUR. Besonders der Geschäftsbereich Advisory glänzt mit einem Umsatzsprung von 52,1 % im dritten Quartal. Für das Gesamtjahr 2025 prognostiziert die JDC Group AG einen Umsatz zwischen 260 und 280 Mio. EUR.
- Umsatz im dritten Quartal 2025 steigt um 5,6 % auf 55,1 Mio. EUR; in den ersten neun Monaten um 11,2 % auf 175,9 Mio. EUR.
- EBITDA erhöht sich im Q3 2025 bereinigt um 50 % auf 3,5 Mio. EUR und in den ersten neun Monaten um 35,5 % auf 12,5 Mio. EUR.
- EBIT verdoppelt sich im Q3 bereinigt auf 1,7 Mio. EUR und steigt in den ersten neun Monaten um 64,5 % auf 7,6 Mio. EUR.
- Bereinigtes Konzernergebnis verbessert sich in den ersten neun Monaten um 48,5 % auf 4,5 Mio. EUR.
- Umsatz im Geschäftsbereich Advisory steigt im Q3 um 52,1 % auf 13,8 Mio. EUR und in den ersten neun Monaten um 46,4 % auf 40,6 Mio. EUR.
- JDC Group AG erwartet für 2025 einen Konzernumsatz zwischen 260 und 280 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 20,5 bis 22,5 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei JDC Group ist am 17.11.2025.
Der Kurs von JDC Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,22 % im
Minus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,10EUR das entspricht einem Minus von -0,53 % seit der Veröffentlichung.
