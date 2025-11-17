YOC AG: Umsatzwachstum trotz operativer Hürden in 2025
Die YOC AG, ein führendes Technologieunternehmen im digitalen Werbemarkt, verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum, kämpft jedoch mit unerwarteten Kosten und passt daher ihre Jahresprognose an.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- YOC AG verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2025 ein Umsatzwachstum von 13% auf rund 26,6 Mio. EUR.
- Das EBITDA für die ersten neun Monate 2025 betrug 1,2 Mio. EUR, während das Konzernperiodenergebnis bei -0,9 Mio. EUR lag.
- Trotz Umsatzwachstums blieben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück, bedingt durch Mehraufwendungen in Schweden, Währungsaufwendungen und höhere Materialkosten.
- Die Jahresprognose für 2025 wurde angepasst: Erwartet wird ein EBITDA von 4,0 bis 5,0 Mio. EUR und ein Konzernperiodenergebnis von 1,0 bis 2,0 Mio. EUR.
- Die Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2025 werden unverändert zwischen 39,0 Mio. EUR und 41,0 Mio. EUR erwartet.
- YOC AG ist ein Technologie-Unternehmen, das Software für den digitalen Werbemarkt entwickelt und seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet ist.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei YOC ist am 17.11.2025.
Der Kurs von YOC lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,250EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
