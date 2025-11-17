Pferdewetten.de AG: Beeindruckende Quartalszahlen bestätigen Aufschwung!
Das Unternehmen erlebte im dritten Quartal 2025 eine beeindruckende Umsatzsteigerung von 30,4% und eine signifikante Verbesserung des EBITDA. Dank erfolgreicher Restrukturierung und strategischer Finanzmaßnahmen, wie der Umwandlung hochverzinster Darlehen in Anleihen, wird die Zinslast reduziert. Ein starker Oktober trug zusätzlich 0,6 Mio. Euro zum EBITDA bei. Für 2025 wird ein Umsatz zwischen 59 und 62 Mio. Euro erwartet, was die positive Entwicklung unterstreicht.
- Umsatzsteigerung um 30,4% im Vergleich zu Q3 2024
- EBITDA um 0,2 Mio. Euro gestiegen, nach einem Verlust von 7,0 Mio. Euro in Q3 2024
- Starker Oktober 2025 mit zusätzlichem EBITDA von 0,6 Mio. Euro
- Restrukturierung des Konzerns weitgehend abgeschlossen, mit Fokus auf Kostenoptimierung
- Ziel: Umwandlung hochverzinster Darlehen in Anleihen zur Zinsentlastung und Kapitalstrukturvereinfachung
- Umsatzprognose für 2025 zwischen 59 und 62 Mio. Euro, EBITDA zwischen 0,7 und 1,2 Mio. Euro
Der Kurs von Pferdewetten.de lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,0600EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,0500EUR das entspricht einem Minus von -0,33 % seit der Veröffentlichung.
