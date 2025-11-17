293 0 Kommentare Pferdewetten.de AG: Beeindruckende Quartalszahlen bestätigen Aufschwung!

Das Unternehmen erlebte im dritten Quartal 2025 eine beeindruckende Umsatzsteigerung von 30,4% und eine signifikante Verbesserung des EBITDA. Dank erfolgreicher Restrukturierung und strategischer Finanzmaßnahmen, wie der Umwandlung hochverzinster Darlehen in Anleihen, wird die Zinslast reduziert. Ein starker Oktober trug zusätzlich 0,6 Mio. Euro zum EBITDA bei. Für 2025 wird ein Umsatz zwischen 59 und 62 Mio. Euro erwartet, was die positive Entwicklung unterstreicht.

