Prismo Metals startet Bohrungen bei Silver King

Zahlreiche Explorer haben in den vergangenen Wochen Geld bei Investoren eingesammelt, der strukturelle Aufschwung des Segments setzt sich fort. Die Kapitalströme beschleunigen den Explorationsfortschritt und erhöhen die Attraktivität für Geldgeber dadurch noch.

Der kanadische Edelmetallexplorer Prismo Metals (ISIN: CA74275P1071, WKN: A2QEGD) schloss am 13. November eine 1,745 Mio. CAD schwere Privatplatzierung ab. Diese war aufgrund der starken Investorennachfrage zwischenzeitlich aufgestockt worden. Prismo Metals will die Erlöse aus der Finanzierungsrunde primär für Bohrungen im Rahmen seines Projekts Silver King im US-Bundesstaat Arizona einsetzen. Mit dem geplanten Bohrprogramm sollen hochgradige Zonen in verschiedenen Tiefen angesteuert werden. Die historische Silbermine Silver King liegt rund 3 km vom Hauptschacht des Resolution Copper-Projekts entfernt – einem JV zwischen Rio Tinto und BHP, das als das größte unerschlossene Kupfervorkommen weltweit gilt und derzeit höchste Aufmerksamkeit im Weißen Haus genießt.

„Erhebliches Potenzial zur Ressourcenerweiterung“

In der Vergangenheit wurden auf Teilen des 125 Hektar großen Geländes bereits Silber, Kupfer und Basismetalle abgebaut. „Dank seiner außergewöhnlich hohen Erzgehalte und dem Fehlen moderner Explorationsaktivitäten bietet es erhebliches Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen und die Entdeckung kritischer Mineralien, darunter Antimon“, erläutert Prismo Metals die mit den Bohrungen verbundenen Hoffnungen.

„Dr. Craig Gibson, Chief Exploration Officer von Prismo, erklärte: „Diese erste Phase dient dazu, die obere Hälfte des steil abfallenden, rohrartigen mineralisierten Körpers Silver King sowie potenzielle Mineralisierungen neben dem dichten Stockwork zu untersuchen, das im Mittelpunkt des historischen Bergbaus stand.“

Das große Investoreninteresse ist jedoch nicht nur auf die prominente Lage und Historie von Silver King zurückzuführen, sondern auch auf die Marktentwicklung. Die steigenden Metallpreise haben die Perspektiven für Explorer deutlich verbessert: Gelingt es, das Projekt zu Ressourcenschätzungen und frühen Machbarkeitsstudien weiterzuentwickeln, winken hohe Wertsteigerungen.

An die „Explorer-Börse“ TSXV fließt wieder mehr Kapital

Seit einigen Monaten fließt nach einer langen Durststrecke wieder deutlich mehr Kapital in den Explorationsbereich. Dies belegt nicht zuletzt ein Blick auf die an der TSX Ventures notierten (zumeist Junior) Bergbauunternehmen und deren Finanzierungsaktivitäten seit Anfang November.