BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer habe ein starkes drittes Quartal hinter sich, schrieb Michael Huttner am Freitagabend. Der Experte sieht positive Trends, auch im Hinblick auf die Mittelzuflüsse in der Vermögensverwaltung. Er sieht die Allianz noch am Anfang ihres dreijährigen Strategieplans und prognostiziert eine Beschleunigung bei einer wichtigen Kennzahl ? dem Volumenwachstum im Privatkundengeschäft abseits der Lebensversicherungen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 18:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 367,3EUR auf Tradegate (17. November 2025, 08:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 431

Kursziel alt: 431

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



