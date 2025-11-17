Halbleiterausrüster Suss will weiter kräftig wachsen - Aktie gefragt

Die SUSS Produkte sind seit Jahren wenn nicht Jahrzehnte erfolgreich und gefragt aber auch Zyklen unterworfen, welcher die Branche schon immer ausgesetzt war und auch bleiben wird. Der CEO ist sehr kompetent und die neuen Produkte und Entwicklungen für 2026ff vielversprechend. Entscheidend ist, dass man immer dieses große Bild vor Augen hat. Währende den Orderdellen vor dem nächsten Wachstumszyklus kann man immer die selben Panikgeschichten oder wahrscheinlich vielmehr Wunschvorstellungen zu Gemüte führen, zu welchen Kursen man gerne in einen Wachstumswert mit jahrelanger "track record" einsteigen würde. 30 Jahre Erfahrung haben mich gelernt, dass man nie zum tiefsten Kurs einsteigt und es auch völlig irrelevant ist, ob ich bei 23, 25 oder 27 einsteige. Sollten sich die Orders in Q4 oder spätestens ab Q1, aufgrund der vielen neuen Produktlauches aufhellen, dann dreht es meist so schnell nach oben, dass dieser Zug oft verpasst wird. Und sollten wir dann in 12 Monaten wieder bei 45 stehen, spielt es nun wirklich keine Rolle, ob ich bei 23 oder bei 27 eingestiegen bin. Fundamentaldaten sind wichtig, treibende Kurskraft kam bei SUSS in der Vergangenheit immer stehts aus den Orders, sprich selbst wenn Umsatz und EBIT 2026 hinter dem Vorjahr zurückbleiben, zeigt sich der neue Wachstumszyklus längst in den Orders und parallel die positive Kursentwicklung! Die nächsten 6 Monate werden es zeigen...cheers!