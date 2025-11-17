BERENBERG stuft Biontech auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Harry Gillis verglich am Freitagabend die Situation bei Biontech mit jener bei Moderna, und untermauerte seine Präferenz für den Mainzer Antikörperspezialisten. Bei Biontech seien die regulatorischen Risiken deutlich geringer und es seien herausragende Fortschritte in der Onkologie-Produktpipeline erzielt worden./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 89,85EUR auf Tradegate (17. November 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harry Gillis

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



