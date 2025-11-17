BERENBERG stuft Biontech auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Harry Gillis verglich am Freitagabend die Situation bei Biontech mit jener bei Moderna, und untermauerte seine Präferenz für den Mainzer Antikörperspezialisten. Bei Biontech seien die regulatorischen Risiken deutlich geringer und es seien herausragende Fortschritte in der Onkologie-Produktpipeline erzielt worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 89,85EUR auf Tradegate (17. November 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.
