    BERENBERG stuft Biontech auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Harry Gillis verglich am Freitagabend die Situation bei Biontech mit jener bei Moderna, und untermauerte seine Präferenz für den Mainzer Antikörperspezialisten. Bei Biontech seien die regulatorischen Risiken deutlich geringer und es seien herausragende Fortschritte in der Onkologie-Produktpipeline erzielt worden./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:22 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 89,85EUR auf Tradegate (17. November 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Harry Gillis
    Analysiertes Unternehmen: Biontech
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 150
    Kursziel alt: 150
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


