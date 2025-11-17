Samsung-Aktie steigt: 310 Milliarden US-Dollar für die KI-Zukunft

Die Aktie des südkoreanischen Technologiekonzerns Samsung Electronics legte an der Börse in Seoul um mehr als drei Prozent zu, nachdem das Unternehmen ein massives Investitionsprogramm angekündigt hatte. Rund 450 Billionen Won – umgerechnet etwa 310 Milliarden US-Dollar – sollen in den kommenden fünf Jahren in Südkorea eingesetzt werden, um die Position des Konzerns in Schlüsseltechnologien wie Halbleitern und künstlicher Intelligenz deutlich auszubauen.

Ein erheblicher Teil der Investitionen fließt in den Bau von Pyeongtaek Plant 5, einer neuen Anlage zur Produktion von Hochleistungs-Memory-Chips. Die Fabrik soll 2028 ihren Betrieb aufnehmen und gezielt auf die rasant steigende Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen ausgelegt sein. Unternehmen weltweit benötigen leistungsstarke DRAM- und NAND-Lösungen für Rechenzentren, Training großer KI-Modelle und die steigende Zahl von Endgeräten, die KI-Funktionen lokal ausführen.

Samsung bezeichnet das neue Werk als einen wichtigen Eckpfeiler seiner langfristigen Chipstrategie. Die Anlage werde eine „größere strategische Rolle in der globalen Halbleiter-Lieferkette und Südkoreas heimischem Ökosystem“ einnehmen, erklärte das Unternehmen.

Breiter Technologievorstoß im gesamten Samsung-Konzern

Das Investitionsprogramm betrifft nicht nur die Halbleitersparte von Samsung Electronics. Auch andere Unternehmen der Samsung-Gruppe sollen profitieren. Geplant sind zusätzliche Mittel für Zukunftsfelder wie Batterien für Elektrofahrzeuge, fortschrittliche Fertigungstechnologien und den Ausbau von Infrastrukturen für KI-Datenverarbeitung.

Ziel sei es, Synergien innerhalb des Konzerns zu verstärken, die nächste Generation industrieller Technologieplattformen in Südkorea zu verankern und gleichzeitig auf globale Wachstumsfelder zu setzen. Die Regierung in Seoul dürfte das Engagement begrüßen, da Südkorea stark von Exporten aus der Halbleiterbranche abhängt und aktiv daran arbeitet, die heimische Industrie widerstandsfähiger gegenüber geopolitischen Risiken zu machen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 59,20EUR auf TTMzero (17. November 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.



