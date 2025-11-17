WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Dax mit Stabilisierungsversuch
- Dax startet wenig verändert, bleibt stabil bei 23.870.
- US-Indizes zeigen Nervosität, Dow verliert 0,65 Prozent.
- Asienbörsen fallen, Fokus auf US-Wirtschaftsdaten.
FRANKFURT (dpa-AFX)
AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERT - Nach der durchwachsenen Vorwoche dürfte der Dax am Montag wenig verändert starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn wenige Punkte tiefer auf 23.870 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax letztlich um 1,3 Prozent zugelegt. In der Hoffnung auf das dann tatsächlich besiegelte Ende des bis dahin längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der Dax zwischenzeitlich sogar bis zu 3,7 Prozent gewonnen. Mit 24.441 Punkten schien er auf Kurs Richtung Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten, wurde dann aber ausgebremst. Äußerungen von Fed-Mitgliedern schürten Zweifel, ob die US-Notenbank im Dezember die Zinsen ein weiteres Mal senken wird. Aus der nahezu abgeschlossenen Berichtssaison zog JPMorgan-Stratege Mislav Matejka derweil ein recht positives Zwischenfazit nach generell ermutigenden Resultate. Die Eurozone hinke hinterher, die Profitabilität dürfte 2026 aber anziehen.
USA: - DOW IM MINUS, NASDAQ STABILISIERT - Nach den zurückliegenden Kursausschlägen haben die Anleger ihre Nervosität am Freitag nicht abgelegt. Der Handel ging mit tiefen Verlusten los, weil neben Sorgen mit Blick auf die Bewertungen von Technologiekonzernen auch vermehrt gezweifelt wird, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen im laufenden Jahr noch ein weiteres Mal senken wird. Der Abwärtsdruck ließ dann aber nach. Der Dow Jones Industrial verlor am Freitag 0,65 Prozent auf 47.147,48 Punkte. Andere Indizes hatten sich zuletzt deutlicher von ihren Bestmarken entfernt und entwickelten sich nun einen Tick besser. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,05 Prozent auf 6.734,11 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,06 Prozent auf 25.008,24 Punkte zu, nachdem er im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober abgesackt war.
ASIEN: - VERLUSTE - Zu Beginn einer mit US-Wirtschaftsdaten wohl vollgepackten Wochen haben die Börsen Asiens nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank am Montag im späten Handel um 0,2 Prozent, wenngleich Japans Wirtschaft im Sommer nicht so stark geschrumpft war, wie befürchtet. Gleichwohl dürften die Daten die Überzeugung der seit Kurzem amtierenden Regierung untermauern, die Wirtschaft mit einem umfangreichen Wachstumspaket zu stützen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um gut ein Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,8 Prozent fiel. Im Wochenverlauf rücken dann US-Konjunkturdaten in den Blick, die zuletzt wegen des teilweisen Stillstands der US-Regierungsgeschäfte (Government Shutdown) ausgefallen waren. Sie könnten entscheidend dafür sein, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins im Dezember noch einmal senken wird oder nicht. Zudem könnten die zur Wochenmitte erwarteten Quartalszahlen des KI-Chip-Spezialisten Nvidia die Stimmung für die Branche prägen.
DAX 23876,55 -0,69% XDAX 23831,93 -1,02% EuroSTOXX 50 5693,77 -0,85% Stoxx50 4806,29 -0,90%
DJIA 47147,48 -0,65% S&P 500 6734,11 -0,05% NASDAQ 100 25008,24 0,06% °
ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:
Bund-Future 128,57 0,01%
DEVISEN:
Euro/USD 1,1599 -0,18% USD/Yen 154,73 0,13% Euro/Yen 179,48 -0,05% °
BITCOIN:
Bitcoin 95.149 1,02% (USD, Bitstamp)
ROHÖL:
Brent 63,83 -0,56 USD WTI 59,52 -0,43 USD °
Community Beiträge zu Bitcoin - BTC~USD
Aktuell wird so viel Mist geschrieben um weiterhin Panik und Angst zu verbreiten.Der Bitcoin geht auf 20K Strategy geht auf 0.
https://www.xtb.com/de/Marktanalysen/Trading-News/bitcoin-prognose-bitcoin-aktuell-unter-100-000-usd-wie-geht-es-jetzt-weiter?partnerId=12574&utm_campaign=12574&campaignId=122&utm_term=122&label=News&refType=1&utm_source=pso&utm_medium=affiliate
Das bedeutet die „Death Cross“ für Bitcoin
In der täglichen Kursgrafik von Bitcoin ist ein besonders bärisches (negatives) Zeichen aufgetaucht: die sogenannte „Death Cross“ (Todeskreuzung),
Die Death Cross tritt auf, wenn zwei gleitende Durchschnitte (MA) sich nach unten kreuzen. Diese Durchschnitte sind als Linien in der Grafik dargestellt.
Die gelbe Linie zeigt den Durchschnitt der letzten 50 Tage, die rote Linie den Durchschnitt der letzten 200 Tage.
Eine Death Cross muss nicht das Ende der Bitcoin-Rally bedeuten. Im Gegenteil – oft markiert sie den Punkt, an dem Bitcoin einen lokalen Tiefpunkt erreicht und anschließend steigt.
Bitcoin bewegt sich in Zyklen, in denen sich Phasen von Kursrückgang und Kursanstieg abwechseln. Derzeit wird viel über das Ende des Zyklus und den Beginn einer Phase fallender Kurse spekuliert.
Wenn sich Bitcoin jetzt erholt statt weiter fällt, bedeutet das laut Cowen, dass der Zyklus noch nicht vorbei ist. Bitcoin müsse sich innerhalb einer Woche beweisen.
„Wenn innerhalb einer Woche keine Erholung erfolgt, kommt wahrscheinlich ein weiterer Rückgang, bevor eine größere Aufwärtsbewegung in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts folgt“, prognostiziert der Analyst.
Bitcoin müsste derzeit um 15 % steigen, um wieder über die 200-Tage-MA zu kommen, die sich bei etwa 110.000 US-Dollar befindet. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt der Kurs bei 95.940 US-Dollar.
Bitcoin had a death cross today. Note that prior death crosses marked local lows in the market. Of course, when the cycle is over, the death cross rally fails. The time for Bitcoin to bounce if the cycle is not over would be starting within the next week. If no bounce occurs within 1 week, probably another dump before a larger rally back to the 200D SMA which would then mark a macro lower high. Trade the market you have, not the market you want.
BTC und einige Aktienkurse haben sich im letzten halben Jahr verdreifacht/vervielfacht.
Diesen Trend auch zukünftig zu erwarten und gar mit Fremdkapital zu finanzieren erzeugt Blasen, danach Einbrüche und endet in einer dramatischen Abwärtsspirale.
Wenn ich das aktuelle Geschehen betrachte und bewerte stehen wir kurz vor einem Zusammenbruch, wo sich der Kurs von BTC nicht nur halbiert, bevor er sich wieder fängt.
Frage am Ende ist nur, ob man am Ende zu den Gewinnern oder Verlierern gehört beim freiwilligen oder ggfs genötigten Verkauf 😂