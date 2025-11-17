    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArcelorMittal AktievorwärtsNachrichten zu ArcelorMittal

    ANALYSE-FLASH

    UBS senkt ArcelorMittal auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 35,40 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel für ArcelorMittal auf 35,40 Euro.
    • Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft nach Anstieg.
    • Historisches Bewertungsverhältnis übertroffen, Pause nötig.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 32,30 auf 35,40 Euro angehoben, die Aktien des Stahlkonzerns nach ihrem guten Lauf aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Nach plus 52 Prozent im Jahresverlauf mit noch mehr Tempo seit Anfang September sei es Zeit für eine Pause, schrieb Andrew Jones in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu operativem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen liege inzwischen klar über dem historischen Schnitt. Jones befürchtet zudem unter anderem, dass die avisierte EU-Importquote für Stahl noch verwässert werden könnte./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:46 / GMT

    ArcelorMittal

    +0,15 %
    -0,23 %
    +3,45 %
    +18,79 %
    +42,32 %
    +36,15 %
    +142,45 %
    +220,43 %
    -49,99 %
    ISIN:LU1598757687WKN:A2DRTZ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie

    Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 33,86 auf Tradegate (17. November 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um -0,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 29,34 Mrd..

    ArcelorMittal zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4739. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -15,23 %/+22,77 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 35,40 Euro

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
