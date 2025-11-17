UBS senkt ArcelorMittal auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 35,40 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 33,86 auf Tradegate (17. November 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um -0,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,45 %.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 29,34 Mrd..

ArcelorMittal zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4739. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -15,23 %/+22,77 % bedeutet.