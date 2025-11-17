Wie Matovich mit seiner Goldmine einen Wachstumsschub für Copper Quest auslöst

Als Gold über die Marke von 4.000 USD pro Unze schoss, teilte sich der Markt in zwei Lager. Die einen blieben am Spielfeldrand und beobachteten die Rallye aus der Ferne. Die anderen traten nach vorne – bereit, diesen seltenen Moment zu nutzen und historische Goldpreise in echte Wertschöpfung zu verwandeln.

Natürlich richteten Anleger sofort den Blick auf die einzig entscheidende Frage: Wer ist wirklich in der Lage, diesen rekordhohen Goldpreis in greifbaren Cashflow und schnellen Mehrwert für die Aktionäre umzuwandeln – ohne die endlosen Entwicklungszyklen, die so viele Projekte ausbremsen?

Mit der laufenden Übernahme der ehemals produzierenden Alpine Gold Mine – und mit ihrem langjährigen Eigentümer Allan Matovich, der nun in den Aufsichtsrat von Copper Quest Exploration Inc. (WKN: A40ZSP) eintritt – bewegt sich das Unternehmen genau dorthin, wo sich Timing, Erfahrung und Gelegenheit treffen.

Nur wenige Unternehmen sind in diesem außergewöhnlichen Goldzyklus so hervorragend positioniert, um die Möglichkeiten eines hochgradigen Projekts unmittelbar für sich zu nutzen.

Denn hier geht es nicht einfach um eine Übernahme. Es ist das perfekte Zusammenkommen aus einem explodierenden Goldpreis, einer hochgradigen Chance – und genau jenem Mann, der wie kein Zweiter dafür prädestiniert ist, diese voranzutreiben.

Während der Goldpreis in völlig neue Dimensionen vorstößt, verändert sich die Minenindustrie in Echtzeit. Hochgradige Unzen, die früher als marginal galten, sind plötzlich ein Vermögen wert – und Projekte mit bestehender Infrastruktur gehören heute zu den wertvollsten Assets im gesamten Sektor.

Anleger suchen längst nicht mehr nur nach Optionalität. Sie wollen Unternehmen, die entschlossen handeln und diese beispiellose Marktsituation aktiv nutzen.

Alpine bietet genau das: Eine ehemals produzierende Mine mit substanziellem Potenzial – getragen von der jahrzehntelangen Erfahrung und praxisnahen Führungsstärke, die Allan Matovich bei Copper Quest einbringt.



Der Ausbruch des Goldpreises über 4.000 USD/Unze markiert den Beginn eines neuen Kapitels für schnell realisierbare Goldprojekte. In einem Markt, der dringend nach sofort verfügbaren Unzen verlangt, werden Projekte wie Alpine – bereits erschlossen, hochgradig und auf sofortige Weiterentwicklung ausgerichtet – plötzlich zu einigen der überzeugendsten Chancen im gesamten Sektor.

Ein Goldmarkt wie keiner zuvor: Und das Zeitfenster steht weit offen

Ein Goldpreis von über 4.000 USD ist mehr als nur eine Zahl. Es ist ein makroökonomisches Ereignis – ein struktureller Wendepunkt.

Wir erleben derzeit:

Geopolitische Spannungen und Brüche.

Ungebremste Goldkäufe der Zentralbanken.

Investoren, die verstärkt in reale Sachwerte flüchten.

Eine schrumpfende globale Minenproduktion.

In einem solchen Umfeld zählen nicht die Unternehmen, die darauf hoffen, in 10 Jahren eine milliardenschwere Mine zu bauen.

Gewinner sind jene Unternehmen, die jetzt sofort Unzen bewegen können – insbesondere aus ehemals produzierenden, bereits erschlossenen, straßenzugänglichen Minen mit vorhandenen Untertageanlagen und Oberflächen-Halden, inmitten dieses außergewöhnlichen Goldbooms.

Genau wie Alpine.



Das rund 4.612 Hektar große Alpine Grundstück liegt etwa 20 km nordöstlich der Stadt Nelson und beherbergt die ehemalige Untertage-Mine mit einer dokumentierten Produktion von rund 16.810 t mineralisiertem Adermaterial. Dieses Material enthielt 356 kg Gold, 222 kg Silber, 49.329 kg Blei und 17.167 kg Zink. Auf dem Projektgebiet befinden sich zudem 4 weitere bedeutende Adersysteme, die ebenfalls exploriert werden sollen – darunter die Quarzadern Black Prince und Cold Blow ca. 3 km nordöstlich der Alpine Mine, das Gold Crown Adersystem ca. 600 m südöstlich sowie die ehemals produzierenden King-Solomon-Untertagebaue 1,8 km südlich. Weitere Informationen zum Alpine Goldprojekt werden in den kommenden Wochen veröffentlicht. (Auszüge aus Copper Quests Pressemitteilung vom 14. November 2025)

Der Alpine Vorteil: Ein hochgradiger Goldproduzent mit 24.000 t einsatzbereit

Copper Quest beginnt nicht bei null.

Alpine ist eine ehemals produzierende Untertage-Mine mit:

Rund 1,6 km bestehender Untertage-Strecken.

Straßenzugang und ganzjähriger Erreichbarkeit.

Einem historisch hochgradigen Adersystem.

Und – entscheidend – geschätzten 24.000 Tonnen mineralisiertem Haldenmaterial („stockpile“) direkt an der Oberfläche.

Für Anleger wird die Geschichte genau hier spannend.

Bei heutigen Goldpreisen können selbst moderate Gehalte in einer Oberflächenhalde zu beträchtlichen Einnahmen, geringer Verwässerung und einem Weg zu wachstumsfinanzierenden Eigenmitteln führen.

Das ist das Gegenteil des üblichen Junior-Mining-Modells.

Hier geht es nicht um: „Geld von Anleger sammeln, bohren und hoffen.“ Sondern um: „Vorhandenes Material nutzen, Cashflow generieren und ausbauen.“

Und im Zentrum dieser aussichtsreichen Gelegenheit steht ein Mann, der Alpine besser kennt als jeder andere.

Allan Matovich betritt die Bühne: Der Mann, der dieses Projekt aufgebaut hat

Die wichtigste Zeile in Copper Quests Pressemitteilung handelte weder von Tonnen, Unzen noch vom Vertrag selbst. Es war diese hier:

„Copper Quest freut sich bekanntzugeben, dass Herr Allan Matovich nach Abschluss der Übernahme dem Aufsichtsrat („Board of Directors“) beitreten wird.“

Dieser eine Satz verwandelt die Übernahme in einen hochgradigen Katalysator mit Überzeugungskraft.

Wer ist Allan Matovich?

Eine feste Größe in der Minenszene von British Columbia – mit Jahrzehnten praktisch erworbener Erfahrung in Exploration und Minenbetrieb.

Ein Erbauer, Betreiber und Problemlöser mit einem Lebenslauf, wie man ihn im Junior-Mining-Sektor nur selten findet:

Belieferte Cominco über mehr als 20 Jahre mit Flussmittel, Blei- und Zinkkonzentraten.

Baute und betrieb eine Barit-Mine im Norden von B.C. (bis heute in Produktion).

Errichtete eine weitere Barit-Mine im US-Bundesstaat Washington.

Arbeitete mit Halliburton, Baker Hughes, Newmont und vielen anderen Branchengrößen zusammen.

Und im Jahr 2000 kaufte er die Alpine Gold Mine – und verbrachte über 2 Jahrzehnte damit, sie weiterzuentwickeln.

Matovich ist kein Promoter. Er ist ein Minenbauer – ein seltener und zunehmend wertvoller Typ von Führungspersönlichkeit in diesem Markt.

Er kennt Alpine bis ins Detail. Er glaubt an Alpine.

Und jetzt bringt er Alpine – und sich selbst – zu Copper Quest.

Das ist genau die Art von Schritt, die ernsthafte Absicht signalisiert. Es bedeutet: „Wir fügen nicht einfach ein Projekt hinzu. Wir fügen Führung, Erfahrung und Umsetzungskraft hinzu.“

Strategischer Hebel: Copper Quest avanciert zu einem Unternehmen mit mehreren starken Wachstumspfaden gleichzeitig

Anleger sollten hier unbedingt das große Ganze im Blick behalten.

Copper Quest treibt bereits ein Portfolio von 6 Kupfer- und Edelmetallprojekten in British Columbia und Idaho voran:

Stars: Eine wachsende Porphyr-Kupfer-Molybdän-Entdeckung mit erheblicher Größe im Zentrum von B.C. und das Potenzial, ein echter „Company-Maker“ zu werden. Frühere Bohrungen lieferten mächtige, durchgehende Kupfermineralisierung – darunter 195 m @ 0,466% Kupfer (inkl. 40 m @ 0,93% Kupfer) sowie lange Abschnitte über 200-400 m mit typischer Porphyr-Mineralisierung. Solche Bohrabschnitte stehen jenen produzierender Porphyrminen in nichts nach. Stellar: Direkt an Stars angrenzend und erweitert den Distrikt nach Norden. Hochgradiges Kupfer, Gold und Silber. Rip: Ein 4.770 ha großes Porphyrsystem mit 2 klar ausgeprägten Zentren. Erste Bohrungen (2024) bestätigten im Norden eine verdeckte Porphyr-Lagerstätte. Die weit größere, bislang völlig ungetestete Anomalie im Süden gilt jedoch als eigentlicher Schatz: Sie könnte das tieferliegende „Mineralisierungsherz“ des gesamten Systems beherbergen – mit erheblichem Entdeckungspotenzial Thane: Ein 20.658 ha großes Kupfer-Gold-Projekt im Herzen des Quesnel Terrane – zwischen 2 der bedeutendsten Kupfer-Gold-Minen in B.C.: Mt. Milligan im Süden und dem Kemess-Komplex im Norden. Thane beherbergt ein massives 14 × 6 km großes Alterationssystem mit mehr als 10 mineralisierten Zonen und Oberflächengehalten von bis zu 12,8 g/t Gold und 3,9% Kupfer – und bleibt dennoch weitgehend unbebohrt. Kitimat: Stärkt Copper Quests küstennahe Kupfer-Gold-Präsenz in British Columbia und bietet günstige Porphyr-Geologie sowie Zugang zu einem Tiefseehafen. Das Projekt wurde von Bernie Kreft erworben – einem bekannten Explorer und Minenbauer aus der TV-Serie Yukon Gold, der für zahlreiche Entdeckungen in British Columbia und im Yukon ausgezeichnet wurde. Nekash: Ein hochgradiges Kupfer-Gold-Projekt im Trans-Challis-Fault-Gebiet Idahos, mit Gesteinsproben von bis zu 6,6% Kupfer, 0,9 g/t Gold und 25 g/t Silber. Die Geologie deutet auf ein womöglich bedeutendes, verdecktes Porphyry-System hin. Mit vollständigem Straßen­zugang bietet Nekash erhebliches Wachstumspotenzial in einer zweiten stabilen US-Jurisdiktion.

Und jetzt kommt Alpine hinzu:

Ein ehemaliger hochgradiger Goldproduzent.

Mit existierendem Untertage-Zugang.

Mit vorhandener Infrastruktur.

Mit potenziellen kurzfristigen Einnahmen aus dem Oberflächen-Stockpile (Halde).

Und mit mehreren ausbaufähigen, nahezu unerforschten Adersystemen.

Diese neue Balance – langfristiges Kupfer-Porphyry-Wachstum plus kurzfristiger hochgradiger Gold-Upside – positioniert Copper Quest einzigartig im Junior-Sektor.

Die meisten Juniors können nur eine Geschichte erzählen. Copper Quest kann nun mehrere gleichzeitig erzählen – und sie vorantreiben, zu einem Zeitpunkt, an dem der Markt Unternehmen bevorzugt, die mehrere Wachstumstreiber parallel voranbringen.

Die Zukunft ist kein „Entweder-oder“. Copper Quest baut ein Portfolio auf, das in beiden Märkten funktioniert – und das Unternehmen für mehrere gleichzeitige Werttreiber positioniert:

Kupfer für Elektrifizierung, langfristigen Wert und strategische Relevanz.

für Elektrifizierung, langfristigen Wert und strategische Relevanz. Gold für Cashflow, Marktdynamik und sofortige Chancen.

Diese Kombination ist selten. Und gerade jetzt zahlen Anleger beachtliche Aufschläge für Unternehmen mit genau diesem zweifachen Hebel auf Gold und Kupfer.

Rekordhohe Goldmargen machen das kurzfristige Produktionspotenzial von Alpine für Copper Quest wertvoller denn je – insbesondere dank des bestehenden Untertagezugangs und des oberflächennahen Haldenmaterials ("Stockpile"), das zur Bewertung bereitsteht. Während die Produktionskosten ("All-in Sustaining Costs"; AISC) in der Branche weitgehend stabil geblieben sind, ist der Goldpreis explosionsartig gestiegen – und damit war der wirtschaftliche Hebel hochgradigen Materials noch nie größer. Das leicht zugängliche Erz von Alpine bietet eine seltene Chance, diesen Margenanstieg direkt zu nutzen. (Die Grafik wurde von Rockstone angepasst, um den jüngsten Ausbruch über 4.000 USD abzubilden.)

Warum Alpine, warum jetzt: Die Gleichung für echten Mehrwert für Aktionäre

Die Wahrheit ist einfach: Projekte wie Alpine funktionieren am besten, wenn der Goldpreis hoch ist. Eine Untertage-Mine bei 1.500 USD/Unze profitabel zu betreiben, wäre schwierig. Bei 4.000 USD pro Unze kann es jedoch transformativ werden.

Copper Quest nutzt genau dieses Zeitfenster:

Mit einem verkaufsbereiten Eigentümer.

Mit einem langjährigen Besitzer, der nun in Copper Quests Aufsichtsrat eintritt.

Mit einem neuen Großaktionär mit echtem Engagement: Allan Matovich und seine Partner erhalten 14,18 Mio. Aktien und halten damit fast 20% an Copper Quest.

Mit einem Projekt, das bereits in Produktion war.

Mit bestehendem Untertagezugang.

Mit einem Oberflächen-Stockpile.

Mit mehreren nahezu nicht-explorierten Adersystemen.

In einer Region mit aktiven Mühlen und Verarbeitungsoptionen.

Und in einem Markt, der sich stark auf hochgradige Goldchancen konzentriert.

Die Grundlage für erheblichen zukünftigen Mehrwert für die Aktionäre nimmt bereits Gestalt an.

Und das Beste daran? Die Alpine-Story ist neu – und der Großteil des Marktes hat sie noch nicht entdeckt.

Fazit: Ein neues Kapitel beginnt – und diesmal hat Copper Quest einen schnellen Werttreiber

Anleger warteten lange auf eine Junior-Aktie, die mehr kann, als nur auf höhere Rohstoffpreise oder sensationelle Bohrergebnisse zu hoffen.

Copper Quest hat genau das Gegenteil getan:

Sie haben ein Projekt übernommen, weil der Goldpreis bereits historische Höchststände erreicht hat – und weil das Asset perfekt positioniert ist, diese Preise sofort zu monetarisieren.

Mit Allan Matovich haben sie einen äußerst erfahrenen Minenbauer an Bord geholt – den Mann, der Alpine über Jahrzehnte weiterentwickelt hat und nun, mit bedeutendem Aktienbesitz, im Aufsichtsrat von Copper Quest sitzen wird und entschlossen ist, seine Arbeit fortzusetzen.

Sie haben sich ihre Optionen und Upside erhalten, indem sie ein starkes Portfolio an Kupfer-Gold-Porphyr-Projekten beibehalten, das das Unternehmen für langfristiges Wachstum und strategischen Wert positioniert.

Sie haben eine Story geschaffen, die heute funktioniert (möglicher Cashflow aus dem Stockpile) und morgen (durch zusätzliche Adersysteme und Porphyr-Exploration).

Für ein Junior-Explorationsunternehmen ist das nicht normal. Das ist außergewöhnlich.

Und das Timing – während Gold in völlig neues Terrain vordringt – könnte kaum besser sein.

Copper Quest hat Anlegern eine seltene Gelegenheit eröffnet:

Ein hochgradiger Gold-Wachstumstreiber innerhalb eines starken Kupfer-Portfolios.

Ein erfahrener Minenbauer im Team.

Potenzieller kurzfristiger Cashflow.

Alles in einer einzigen Transaktion!

Dies ist eine Story, auf die man achten sollte. Und sie hat gerade erst begonnen.



Die gezeigten Tabellen verdeutlichen die zentralen Stärken der Alpine Gold Mine: Eine hochgradige NI-43-101-Ressource, außergewöhnliche historische Produktion und ein umfangreicher Oberflächen-Stockpile, der im aktuellen Rekord-Goldpreisumfeld eine seltene Chance bietet, die schnell umsetzbar ist. Mit bestehenden Untertageentwicklungen, bedeutenden Gehalten und über 24.000 t leicht zugänglichem Material eröffnet Alpine dem Unternehmen die Möglichkeit, den derzeitigen Goldmarkt in Momentum und Mehrwert für die Aktionäre umzusetzen.

