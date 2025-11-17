Formycon arbeitet an Biosimilar für Kassenschlager Dupixent von Sanofi

PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX) - Der Biosimilar-Hersteller Formycon bringt sich für ein Nachahmermedikament für den Kassenschlager Dupixent von Sanofi in Stellung. Mit dem Abschluss des sogenannten "Technical Proof of Similarity" (TPoS) habe der Wirkstoff FYB208 eine hohe analytische Vergleichbarkeit mit dem Referenzarzneimittel Dupixent gezeigt, teilte das im Nebenwerteindex-SDax notierte Unternehmen am Montag mit. Damit kann nun die klinische Entwicklung beginnen, an deren Ende nach mehreren Jahren eine Zulassung stehen kann. Für Dupixent von Sanofi läuft der Patentschutz 2031 aus, dann könnten Generika- und Biosimilar-Hersteller auf den Markt gehen.

Der französische Pharmakonzern erwirtschaftet Milliardenumsätze mit Dupixent, das zur Behandlung chronisch-entzündlicher Erkrankungen wie COPD, Asthma und Neurodermitis eingesetzt wird.