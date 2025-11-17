Formycon arbeitet an Biosimilar für Kassenschlager Dupixent von Sanofi
- Formycon entwickelt Biosimilar FYB208 für Dupixent.
- Technischer Nachweis der Ähnlichkeit erfolgreich abgeschlossen.
- Klinische Entwicklung beginnt vor Patentschutzende 2031.
PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX) - Der Biosimilar-Hersteller Formycon bringt sich für ein Nachahmermedikament für den Kassenschlager Dupixent von Sanofi in Stellung. Mit dem Abschluss des sogenannten "Technical Proof of Similarity" (TPoS) habe der Wirkstoff FYB208 eine hohe analytische Vergleichbarkeit mit dem Referenzarzneimittel Dupixent gezeigt, teilte das im Nebenwerteindex-SDax notierte Unternehmen am Montag mit. Damit kann nun die klinische Entwicklung beginnen, an deren Ende nach mehreren Jahren eine Zulassung stehen kann. Für Dupixent von Sanofi läuft der Patentschutz 2031 aus, dann könnten Generika- und Biosimilar-Hersteller auf den Markt gehen.
Der französische Pharmakonzern erwirtschaftet Milliardenumsätze mit Dupixent, das zur Behandlung chronisch-entzündlicher Erkrankungen wie COPD, Asthma und Neurodermitis eingesetzt wird.
Die Formycon-Aktie ging am Montagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate auf Erholungskurs und legte zuletzt im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund elf Prozent auf 23 Euro zu./mis/err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Formycon Aktie
Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 90,10 auf Tradegate (17. November 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Formycon Aktie um +14,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Formycon bezifferte sich zuletzt auf 407,36 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +30,15 %/+121,26 % bedeutet.