    AKTIE IM FOKUS

    Formycon macht Hoffnung auf Dupixent-Biosimilar

    Für Sie zusammengefasst
    • Formycon-Aktien steigen nach Biosimilar-Entwicklung.
    • FYB208 zeigt hohe Vergleichbarkeit zu Dupixent.
    • Klinische Entwicklung startet, Patentschutz bis 2031.
    AKTIE IM FOKUS - Formycon macht Hoffnung auf Dupixent-Biosimilar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die erfolgreiche präklinische Entwicklung eines Biosimilars für das Milliardenmedikament Dupixent von Sanofi hat die Aktien von Formycon am Montagmorgen beflügelt. Ihr Kurs schnellte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund elf Prozent auf 23 Euro nach oben. Damit würden die Papiere ihren Erholungsversuch wieder aufnehmen, nachdem sie Anfang November auf ein Tief seit 2020 gefallen waren. 2025 notierten sie per Freitagsschluss rund 60 Prozent im Minus.

    Mit dem Abschluss des sogenannten "Technical Proof of Similarity" (TPoS) habe der Wirkstoff FYB208 eine hohe analytische Vergleichbarkeit mit dem Referenzarzneimittel Dupixent gezeigt, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen mit.

    Damit kann nun die klinische Entwicklung durchstarten, an deren Ende nach mehreren Jahren eine Zulassung stehen kann. Für Dupixent von Sanofi läuft der Patentschutz 2031 aus, dann könnten Generika- und Biosimilar-Hersteller auf den Markt gehen.

    Der französische Pharmakonzern erwirtschaftet Milliardenumsätze mit Dupixent, das zur Behandlung chronisch-entzündlicher Erkrankungen wie COPD, Asthma und Neurodermitis eingesetzt wird./mis/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Formycon Aktie

    Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 90,10 auf Tradegate (17. November 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Formycon Aktie um +14,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Formycon bezifferte sich zuletzt auf 407,36 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +30,15 %/+121,26 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Formycon - A1EWVY - DE000A1EWVY8

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Formycon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Formycon Aktie. Die Diskussion fokussiert sich auf die Aussicht auf Umsatzsteigerungen, Partnerschaften und Markteinführungen, die den Kurs in den nächsten Quartalen positiv beeinflussen könnten. Die Aktie ist derzeit unter ihrem Buchwert notiert, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Langfristige Geduld wird als wichtig erachtet, da die Entwicklung im Biotech-Sektor Zeit benötigt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Formycon eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
