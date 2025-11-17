AKTIE IM FOKUS
Formycon macht Hoffnung auf Dupixent-Biosimilar
- Formycon-Aktien steigen nach Biosimilar-Entwicklung.
- FYB208 zeigt hohe Vergleichbarkeit zu Dupixent.
- Klinische Entwicklung startet, Patentschutz bis 2031.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die erfolgreiche präklinische Entwicklung eines Biosimilars für das Milliardenmedikament Dupixent von Sanofi hat die Aktien von Formycon am Montagmorgen beflügelt. Ihr Kurs schnellte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund elf Prozent auf 23 Euro nach oben. Damit würden die Papiere ihren Erholungsversuch wieder aufnehmen, nachdem sie Anfang November auf ein Tief seit 2020 gefallen waren. 2025 notierten sie per Freitagsschluss rund 60 Prozent im Minus.
Mit dem Abschluss des sogenannten "Technical Proof of Similarity" (TPoS) habe der Wirkstoff FYB208 eine hohe analytische Vergleichbarkeit mit dem Referenzarzneimittel Dupixent gezeigt, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen mit.
Damit kann nun die klinische Entwicklung durchstarten, an deren Ende nach mehreren Jahren eine Zulassung stehen kann. Für Dupixent von Sanofi läuft der Patentschutz 2031 aus, dann könnten Generika- und Biosimilar-Hersteller auf den Markt gehen.
Der französische Pharmakonzern erwirtschaftet Milliardenumsätze mit Dupixent, das zur Behandlung chronisch-entzündlicher Erkrankungen wie COPD, Asthma und Neurodermitis eingesetzt wird./mis/ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Formycon Aktie
Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 90,10 auf Tradegate (17. November 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Formycon Aktie um +14,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Formycon bezifferte sich zuletzt auf 407,36 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +30,15 %/+121,26 % bedeutet.
Zwei Schlüsselfaktoren für künftige Erlöse
Umso mehr überrascht es, dass die Aktie auf zwei wichtige Neuigkeiten in der heutigen Pressemitteilung zum Quartalsergebnis nicht positiv reagierte.
Potenzieller Megaseller
Ein weiterer kurstreibender Faktor werden Nachrichten zu Marketing-Deals für das Biosimilar FYB206. Dabei handelt es sich um ein Nachahmerprodukt für das von Merck&Co entwickelte Keytruda. Für das weltweit umsatzstärkste Krebsmedikament laufen die Schlüsselpatente 2028 aus. Formycon sieht sich hier sehr gut positioniert, um beim Wettbewerb um das erste zugelassene Biosimilar das Rennen zu machen. Dank des sogenannten Phase-3-Waivers reichen die Daten aus der laufenden Phase-1-Studie aus, um die therapeutische Vergleichbarkeit von FYB206 mit Keytruda zu belegen.
Fazit
Formycon hat im dritten Quartal die erwarteten Zahlen geliefert. Zugleich sind die negativen Nachrichten aus der ersten Jahreshälfte längst eingepreist.
Es stimmt mich sehr zuversichtlich, dass die Prognose nicht gekürzt wurde. Es ist jetzt Mitte November, Formycon hat jetzt realistisch noch etwas mehr als einen Monat, um kräftig Umsatz zu generieren. Und sie sind sich anscheinend sicher, dass im 4. Quartal mindestens 35 Millionen Euro an Umsatz reinkommt.
- Umsatzentwicklung FYB201, und welcher Anteil daran hat die Fertigspritze? Wann wird die Vermarktung in USA wieder aufgenommen?
- Umsatzentwicklung von FYB202, wie entwickelt sich der Marktanteil im Vergleich zur Konkurrenz? Wie entwickeln sich die unterschiedlichen Regionen und Länder?
- Wann kommt die Einigung mit Regeneron zur Markteinführung von FYB203 in Europa / Rest der Welt? Werden bei Markteinführung noch Meilensteinzahlungen fällig?
- Was ist die Strategie bei der Verpartnerung von FYB206? Setzt man auf eine späte Verpartnerung und dafür einen höheren Anteil an den Umsatzerlösen? Oder geht man den Weg einer frühen Verpartnerung, um möglichst früh hohe Meilensteinzahlungen zu erhalten, aber dann einen geringeren Anteil an den Umsatzerlösen?
- Was sind die nächsten Pipeline Kandidaten? Wieder ganz große Brocken, wo man mit sehr großer Konkurrenz rechnen muss, oder auch Mal Kandidaten mit geringerem Marktvolumen, wo man vielleicht das einzige Biosimilar auf dem Markt ist, oder nur sehr wenig Konkurrenz hat?
