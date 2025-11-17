Formycon macht Hoffnung auf Dupixent-Biosimilar

Zwei Schlüsselfaktoren für künftige Erlöse

Umso mehr überrascht es, dass die Aktie auf zwei wichtige Neuigkeiten in der heutigen Pressemitteilung zum Quartalsergebnis nicht positiv reagierte.

Nach dem Ende der Berichtsperiode hat Marketingpartner Teva für das Biosimilar FYB201 für den europäischen Markt eine Fertigspritzenvariante eingeführt.

Wichtig für das künftige Geschäft mit dem Biosimilar FYB203 wiederum ist die mit dem Originathersteller Regeneron Pharma getroffene Vergleichs- und Lizenzvereinbarung. Auf der Grundlage dieses Settlements ist das Patentverfahren beigelegt und ein Markteintritt des bereits zugelassenen Biosimilars in den USA und Kanada durch Partner Valorum Biologics ab dem vierten Quartal möglich.

Potenzieller Megaseller

Ein weiterer kurstreibender Faktor werden Nachrichten zu Marketing-Deals für das Biosimilar FYB206. Dabei handelt es sich um ein Nachahmerprodukt für das von Merck&Co entwickelte Keytruda. Für das weltweit umsatzstärkste Krebsmedikament laufen die Schlüsselpatente 2028 aus. Formycon sieht sich hier sehr gut positioniert, um beim Wettbewerb um das erste zugelassene Biosimilar das Rennen zu machen. Dank des sogenannten Phase-3-Waivers reichen die Daten aus der laufenden Phase-1-Studie aus, um die therapeutische Vergleichbarkeit von FYB206 mit Keytruda zu belegen.

Fazit

Formycon hat im dritten Quartal die erwarteten Zahlen geliefert. Zugleich sind die negativen Nachrichten aus der ersten Jahreshälfte längst eingepreist.

Mit einem Börsenwert von unter 400 Mio. EUR notiert die Aktie mittlerweile unter ihrem Buchwert. Schafft Formycon in nächsten Quartalen deutliche Umsatzsteigerungen, sollte diese Entwicklung in Verbindung mit dem Abschluss von Lizenzdeals den Aktienkurs anschieben.

Ein weiterer kurstreibender Faktor ist, wenn Formycon nicht „spätestens 2027“ wie aktuell angekündigt, sondern bereits 2026 auf EBITDA-Basis schwarze Zahlen schafft.

