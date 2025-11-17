JEFFERIES stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Seit dem Rekordhoch am 10. September habe die Aktie fast ein Drittel an Wert verloren, da sich die Sorgen über zu hohe Schulden für den Aufbau von KI-Kapazitäten vor allem auf den Softwarekonzern konzentriert hätten, schrieb Brent Thill in seiner Einschätzung vom Sonntag. Oracle drohten die größten Risiken durch OpenAI, und die Führung habe es beim Analystentag im Oktober auch versäumt, sich zum Thema Investitionen zu äußern. Die negative Kursentwicklung erscheine aber überzogen und die Bewertung nun attraktiv./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 193,9EUR auf Tradegate (17. November 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



